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В Мозыре начали переработку первой партии азербайджанской нефти

17.03.2020 17:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мозырский НПЗ начал переработку первой партии азербайджанской нефти, которая из Одессы по нефтепроводу поступила на предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет перекачка второй партии. Танкер прибыл в одесский порт в воскресенье, 15 марта.

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В Клайпеду пришел очередной корабль с нефтью и для «Нафтана». Разгрузка уже началась, на заводе ее ждут через пару дней. Это второе судно, доставившее углеводороды из России, купленные у трейдеров. До конца марта через литовский порт ожидаются еще две поставки. Таким образом по итогам месяца отечественные нефтеперерабатывающие заводы получат из различных источников для переработки в общей сложности примерно 1 миллион тонн сырья.

Больше новостей экономики за 17 марта здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Мозырский НПЗ начал переработку первой партии азербайджанской нефти, которая из Одессы по нефтепроводу поступила на предприятие, сообщили в...
 
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