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Консул посольства Беларуси в России: транзит возможен только через два аэропорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночью с 17 на 18 марта Россия закрывает границу с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы получили комментарий консула посольства Беларуси в России Александра Суворова, который ответил на ряд вопросов, в частности о том, что делать работающим в России белорусам в связи с принятыми мерами.
Александр Суворов, консул посольства Беларуси в России:
Мы ожидаем в конце рабочего дня сегодня официальную информацию от МИДа Российской Федерации, поскольку МИД Российской Федерации эту информацию согласовывает с пограничной службой ФСБ России.
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Новости Беларуси. Ночью с 17 на 18 марта Россия закрывает границу с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Потери, конечно, будут большие». Как люди...
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