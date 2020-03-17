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Консул посольства Беларуси в России: транзит возможен только через два аэропорта

17.03.2020 20:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ночью с 17 на 18 марта Россия закрывает границу с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Потери, конечно, будут большие». Как люди реагируют на закрытие белорусско-российской границы

Мы получили комментарий консула посольства Беларуси в России Александра Суворова, который ответил на ряд вопросов, в частности о том, что делать работающим в России белорусам в связи с принятыми мерами.

Консул посольства Беларуси в России: транзит возможен только через два аэропорта

Александр Суворов, консул посольства Беларуси в России:
Транзит возможен только через два аэропорта – это «Домодедово» и «Шереметьево» – и при наличии билета, который есть у граждан в рамках одного аэропорта. И здесь вопрос касается именно транзита, возвращения в Республику Беларусь.

Мы ожидаем в конце рабочего дня сегодня официальную информацию от МИДа Российской Федерации, поскольку МИД Российской Федерации эту информацию согласовывает с пограничной службой ФСБ России.

Консул посольства Беларуси в России: транзит возможен только через два аэропорта

Люди в материале: Александр Суворов

 
 
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Новости Беларуси. Ночью с 17 на 18 марта Россия закрывает границу с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Потери, конечно, будут большие». Как люди...
 
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