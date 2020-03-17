У БАТЭ новый генеральный директор

Новым генеральным директором ФК БАТЭ стал Михаил Залевский. На этом посту он сменил Михаила Деменцевича, который остается в руководящем штабе борисовского клуба.





Залевский проходил службу на руководящих должностях в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел, затем на протяжении восьми лет работал в ОАО "Белорусский народный банк", в том числе в должности исполнительного директора и заместителя генерального директора. Курировал такие направления, как развитие цифрового бизнеса, комплаенс, информационные технологии.





Тем не менее с футболом связи не терял. И, в частности, получил второе высшее образование по специальности "Тренер-преподаватель", — информирует официальный сайт БАТЭ.















