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«Чаще руки моем, ну и всё». Какие методы профилактики инфекций используют белорусы?

17.03.2020 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области проводят дополнительные меры профилактики в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Предложили рассаживать посетителей на расстоянии 1,5 метра. Какие ещё рекомендации дали медики кафе и ресторанам

В объектах торговли, аптеках, поликлиниках установлены антисептические средства. Больше внимания уделяется соблюдению правил личной гигиены на предприятиях и в учреждениях образования. Что думают о элементарных правилах здоровья жители Минского района, узнали наши корреспонденты.

«Чаще руки моем, ну и всё». Какие методы профилактики инфекций используют белорусы?

Прежде всего это мытье рук, мытье лица, личная гигиена.

Насколько белорусы готовы позаботиться о себе? Как COVID-19 изменил нашу повседневную жизнь

«Чаще руки моем, ну и всё». Какие методы профилактики инфекций используют белорусы?

Соблюдаю какие-то меры предосторожности, старюсь не ходить в массовые места, фруктов, овощей больше есть.

«Чаще руки моем, ну и всё». Какие методы профилактики инфекций используют белорусы?

Надо руки мыть, гигиену соблюдать, меньше собираться в общественных местах. Это надо.

«Чаще руки моем, ну и всё». Какие методы профилактики инфекций используют белорусы?

Чаще руки моем, ну и все.

Специалисты советуют придерживаться основных правил здоровой безопасности. А еще стоит на время отказаться от походов в многолюдные места.

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Новости Беларуси. В Минской области проводят дополнительные меры профилактики в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями,...
 
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