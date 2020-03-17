ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Муфтий Беларуси Али Воронович призвал мусульман молиться дома

17.03.2020 21:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Обращение муфтия опубликовано на сайте Islam.by



В своем обращении муфтий Духовного правления мусульман Беларуси Али Воронович сначала приводит хадис пророка Мухаммада, в которых, как считается, заложены основы эпидемиологии: «Пусть же тот, кто услышит о чуме, ни в коем случае не является туда, где она получила распространение, и пусть желание убежать от чумы не заставляет того, кто окажется в тех краях земли, где она появится, покинуть эти края».

Поэтому мы не должны быть безрассудными. В нашу обязанность перед Аллахом входит предотвращение распространения опасных заболеваний, пишет Али Воронович. В многих странах приняты меры по ограничению скоплений людей во время массовых богослужений. Многие мечети закрыты, а ученые опубликовали фетвы о дозволенности молитвы дома во время эпидемии. Вместе с тем, уже известны случаи, когда заражение людей происходило именно в мечети.

В связи с этим, обращаюсь к мусульманам Беларуси соблюдать некоторые правила поведения, целью которых является предотвращение вреда для своего тела и окружающих людей.

Соблюдайте правила личной гигиены, пойте руки и лицо с мылом, совершайте омовение.

Избегайте мест большого скопления людей. По возможности максимально ограничьте своё передвижение.

Если вы чувствуете признаки болезни, не приходите в мечеть, чтобы не стать источником заражения. Больному разрешается молиться дома. Для оказания медицинской помощи обратитесь к врачу.

Собираясь в мечеть, берите с собой личные коврики для молитвы.

Исходя из вышесказанного, муфтий Али Воронович рекомендовал верующим совершать молитву дома.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обращение муфтия опубликовано на сайте Islam.by
 
Новости дня
Новости разные
 
Завтра, 18 марта, изменится маршрут поездов, курсирующих в приграничном сообщении с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика