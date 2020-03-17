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По делу ли Лукашенко уволил прежнего министра и покажет ли хороший результат новый?

17.03.2020 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 марта руководитель страны сменил министра сельского хозяйства. С этого поста был уволен Анатолий Хотько, который проработал на высокой должности всего один год.

По делу ли Лукашенко уволил прежнего министра и покажет ли хороший результат новый?
Иван Крупко. Фото: prictalica.by
Новым министром стал Иван Крупко. В 2010-2018 годах он руководил Несвижским райисполкомом, в последние годы – Минским райисполкомом.

Кадровое решение Александра Лукашенко UDF.BY прокомментировали аграрии.

«Прежний министр не допускал ошибок – он просто ничего не делал»

Бывший председатель колхоза из Столбцовского района Николай Лысенков в комментарии UDF.BY рассказал, что был знаком с новым министром сельского хозяйства.

Когда Лысенков работал заместителем начальника управления сельского хозяйства Столбцовского райисполкома, Крупко занимал аналогичную должность в Несвижском райисполкоме.

«Да, был знаком с ним. Могу сказать, что на то время Крупко был на своем месте. Что продемонстрировало его последующее повышение. Но я удивлен его назначением министром. Человек работал на вертикаль власти, не варился в структуре министерства сельского хозяйства. И сразу назначить его министром… Я бы подумал, стоит ли это делать. Может быть, ему хотя бы стоило немного поработать заместителем министра?», – сказал бывший председатель колхоза из Столбцовского района.


За что Лукашенко решил уволить прежнего министра сельского хозяйства Хотько? Какие ошибки тот допустил?
«Он не допускал ошибок – он просто ничего не делал. Ничего плохого, ничего хорошего про него сказать нельзя», – отметил Лысенков.


Изменит ли новый министр ситуацию в сельском хозяйстве к лучшему?

«Считаю, что из всех министров, при которых мне приходилось работать, одним из сильнейших был Заяц Леонид Константинович (теперь председатель Могилевского облисполкома – UDF.BY). Могу также отметить Семена Шапиро – тоже человек был на своем месте. Что касается назначения Ивана Ивановича Крупко – то не знаю. Не вижу, большого смысла в этой перестановке. К сожалению, у нас в стране основной критерий назначения на должность – не профессиональные качества, а лояльность к руководству», – сказал Лысенков.

«Бывший министр не обращал внимания на проблемы»

Бывший председатель колхоза из Шкловского района Петр Мигурский в комментарии UDF.BY отметил, что считает увольнение Хотько с поста министра заслуженным.

Аграрий считает, что среди прочего не в полной мере был использован экспортный потенциал сельскохозяйственного производства, а в импорте было лишнее.

«300 миллионов долларов ежегодно тратится на закупку белка за границей. Он нужен, спору нет. Но ведь белок можно производить самим. Не обязательно чтобы это была соя, это может быть горох, рапс. Что мешает сеять клевер и люцерну и снижать импорт белка? Министерство сельского хозяйства специально это делает? Боюсь, как бы это не было кормушкой для наших чиновников», – полагает Мигурский.


Обратил внимание он и на проблемы в торговле с Россией.

«Не надо винить их, что они стали многие позиции закрывать сами – по производству свинины, курятины, яиц, им все меньше нужно белорусского молока. Да, у них есть много «искусственной» продукции, но если поставки делаются из Беларуси, то понятно, что они требуют суперкачества продукции. Увы, у нас этого нет. Бывший министр не обращал на это внимания.

Нас обвиняют в загрязненности продукции ветеринарными препаратами, которые запрещены на территории России. Они у нас что – не используются? Может быть где-то негласно, но используются. В общем, есть масса вопросов, с которыми бывшему министру нужно было скрупулезно разбираться. Увы, этого он не сделал», – уверен Мигурский.
 
 
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16 марта руководитель страны сменил министра сельского хозяйства. С этого поста был уволен Анатолий Хотько, который проработал на высокой должности всего один год.
 
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