ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Завтра, 18 марта, изменится маршрут поездов, курсирующих в приграничном сообщении с Россией

17.03.2020 20:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Маршрут поездов, курсирующих в приграничном сообщении с Россией изменится с 18 марта.

 Составы будут следовать до последней приграничной станции на территории Беларуси. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-центре БЖД.



Маршруты скорректированы в связи с временным ограничением на въезд иностранных граждан, в том числе и белорусов, на территорию России, который продлится с 18 марта по 1 мая текущего года.

Так, поезда № 6641/6644, № 6643/6646 Витебск — Рудня – Витебск будут курсировать по маршруту Витебск — Заольша – Витебск.

Поезда № 6184/6183, № 6186/6185 Орша — Красное – Орша будут следовать до Осиновки.

Поезда № 6545/6546 Кричев — Сураж – Кричев — до станции «Белынковичи».

В пресс-центре Белорусской железной дороги отметили, что неиспользованные билеты можно будет сдать в билетные кассы ж/д вокзалов без дополнительных плат и сборов. Стоимость проездного документа будет возмещена в полном объеме. Сроки возврата билетов не ограничены.

Более подробную информацию можно получить на сайте БЖД или по телефонам: 105 (в Беларуси), +375 222 39 25 47 (для пассажиров, находящихся за пределами страны).
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маршрут поездов, курсирующих в приграничном сообщении с Россией изменится с 18 марта.
 
Новости дня
Новости разные
 
4-летний энтомолог из Барановичей съездил к Галкину на «Лучше всех!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика