ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С рождением ребенка белорусы вынуждены менять свое поведение на рынке труда

18.03.2020 00:16 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

С рождением ребенка большая часть белорусских семей меняют свой привычный образ жизни, а также начинают приспосабливать под нужды детей свои трудовые стратегии.

Папа в декрете – редкость

Как было сказано в дискуссионной работе внештатного научного сотрудника Исследовательского центра ИПМ Натальи Щербиной «Как рождение ребенка меняет поведение родителей на рынке труда», в Беларуси наиболее распространенной моделью адаптации семьи к рождению ребенка является долгосрочное «выпадение» матери из профессиональной занятости. Ведь, как правило, в большинстве случаев продолжительный перерыв в карьере делают именно женщины.

По данным Министерства труда и социальной защиты, в прошлом году только 1% семей оформили отпуск по уходу за ребенком на отца. В то же время большинство женщин в Беларуси используют отпуск по уходу за ребенком в полном объеме, то есть делают перерыв в карьере как минимум на 3 года.

К слову, недавно министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала, что на полный рабочий день досрочно вышло только 3% женщин, которые находились в декрете.

Как пишет Наталья Щербина, причины, по которым подавляющее большинство женщин делают длительный перерыв в карьере на время ухода за ребенком, лежат в плоскости социальных установок, материальных факторов и устоявшихся в обществе культурных норм.

По данным национального опроса населения, только 9,2% респондентов считают, что в «декрет» выходят женщины, а не мужчины, потому что они реже настроены на карьерный рост.

Между тем, это как причину указывают намного реже, чем «ребенку в этом возрасте больше нужна мать, чем отец» (63,9%) или «большинство женщин зарабатывают меньше, чем мужчины» (39,6%).

Дети влияют на работу родителей

Наталья Щербина отмечает несколько проблем, с которыми на рынке труда сталкиваются семьи с рождением ребенка.

То, что женщины готовы взять на себя больший объем обязанностей по уходу за детьми не только на период отпуска по уходу за ребенком, но и на фактически весь период его воспитания, становится поводом для дискриминации женщин на рынке труда.

Исследователь называет еще одну проблему: невозможность профессионально развиваться, так как семейные обязанности отнимают много времени.

Опрос показал, что с рождением детей родители начинают пересматривать свои трудовые стратегии в сторону приложения больших усилий для обеспечения приемлемого уровня жизни своей семье.

А из-за того, что приходится много работать, времени на семью начинает не хватать, отмечает Наталья Щербина.

Такая проблема, по мнению респондентов, чаще возникает в семьях с двумя детьми и многодетных семьях – 32,5% и 35,8% соответственно.

Наконец, чем больше детей в семье, тем чаще, по мнению респондентов, родители вынуждены искать работу в другой стране или городе, чтобы обеспечить своей семье «нормальный» уровень жизни.

А что на самом деле

Однако восприятие потенциально возможных изменений в трудовом поведении родителей и фактические изменения, судя по всему, значительно отличаются, считает исследователь. Абсолютное большинство (73,4%) респондентов с детьми, на вопрос «что у вас изменилось в профессиональном плане с рождением ребенка» ответили, что «ничего».

Это, по мнению Натальи Щербиной, может свидетельствовать как о пассивности части родителей на рынке труда, так и об ограниченных возможностях занятости на местных рынках труда.

«Кроме этого, это может говорить о недостаточности институциональных условий для поддержания баланса семьи и работы», – полагает она.

Между тем, те из опрошенных, у которых с рождением ребенка произошли изменения «в профессиональном плане», в большинстве своем отмечали, что стали затрачивать больше усилий на то, чтобы обеспечивать семью. Так, 9,5% сменили работу или должность на более высокооплачиваемую, 8,2% нашли подработки, 1,6% начали собственный бизнес и 1,1% уехали на работу в другую страну.

Значительно меньше респондентов с детьми, наоборот, стали уделять больше времени семье и меньше – работе.

Что нужно сделать

«Учитывая высокие риски детской бедности в Беларуси, большая активность родителей на рынке труда – это важное условие финансовой устойчивости семей и благополучия детей», – пишет Щербина.

Эксперт полагает, что, для того, чтобы родители стали более активными на рынке труда нужно расширить возможности для занятости женщин, в том числе с маленькими детьми, а также оказывать поддержку семейных бизнесов.

Не менее важны, резюмировала исследователь, равномерное распределение обязанностей по уходу за ребенком и формирование социально одобряемой модели работающих родителей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С рождением ребенка большая часть белорусских семей меняют свой привычный образ жизни, а также начинают приспосабливать под нужды детей свои трудовые стратегии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнес на тряпках. Почему предприятие по переработке текстиля в Кобрине закупается в Европе, а не в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика