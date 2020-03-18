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Lidbeer-2020 и День города в нынешнем году планируют провести 5 сентября
Источник материала: Lida.Info
Праздник города Лиды и фестиваль хмеля, солода и воды в этом году пройдут 5 сентября – решение об этом 17 марта подписал глава района Сергей Ложечник.
Отделу культуры Лидского райисполкома поручено разработать программу мероприятий. Но уже известно, что и нынешний, шестой по счету, популярный лидский Open Air не обойдется без гала-концерта и фейерверка на главной площадке у Дворца культуры, сообщает
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Праздник города Лиды и фестиваль хмеля, солода и воды в этом году пройдут 5 сентября – решение об этом 17 марта подписал глава района Сергей Ложечник. Отделу...
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