«Большой» кредит без поручителей: где взять взаймы 15 тысяч рублей и сколько это стоит

Источник материала: Tut.by

Если вы планируете какие-то большие траты - ремонт, покупку автомобиля или для решения квартирного вопроса не хватает "всего-ничего", помочь могут потребительские кредиты на большие суммы. Их можно оформить проще и быстрее. FINANCE.TUT.BY подготовил обзор самых больших банковских кредитов под неустойку. Без поручителей, залога и страховок.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В обзор включены только кредиты, которые выдаются наличными либо c использованием дебетовой карты. Мы рассматривали предложения для новых клиентов банков, которые не имеют кредитную историю в банке и не обслуживаются по зарплатный проектам. Не рассматривались также кредиты под поручительство, залог, гарантийный депозит, с обязательным страхованием. Было выбрано по одному кредиту от каждого банка с доступной суммой не менее 15 000 рублей под неустойку.

В таблице собрана подробная информация по актуальным предложениям.

Банк, кредит Максимальная сумма; ставка; срок Обеспечение; справка о доходах; график погашения Банк ВТБ (Беларусь), Новенький от 100 до 15 тыс BYN; первые 90 дней — 14,9%, далее 29,9%; от 13 до 84 месяцев неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; дифференцированный график Альфа-Банк, Потребительский кредит от 1 тыс BYN до 30 тыс BYN; 12,32−23,9% по результатам оценки кредитоспособности; от 12 до 60 месяцев неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; аннуитет Банк Дабрабыт, На Личное до 20 тыс BYN и до 50 тыс BYN при сроке 36 месяцев; 12,32%; от 6 до 60 месяцев неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; дифференцированный график БНБ-Банк, Оранжевая мечта до 15 тыс BYN; 27,5%; от 1 года до 5 лет неустойка; справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN; аннуитет БПС-Сбербанк, Без границ! до 15 тыс BYN; 23,9%; от 1 года до 7 лет неустойка; справка о доходах; на выбор БТА Банк, Три в одном до 15 тыс BYN; 12,32%; до 60 месяцев неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; аннуитет Идея Банк, Большой от 10 тыс до 30 тыс BYN; 12,32%; от 1 до 48 месяцев неустойка; справка о доходах; аннуитет МТБанк, Ещё больше от 500 до 19 тыс BYN; 28,86%; до 84 месяцев неустойка; без справки о доходах; аннуитет Приорбанк, Универсальный кредит (на карту) до 17,4 тыс BYN; первый месяц 10%, далее — 12,32%; до 5 лет неустойка; справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN; аннуитет РРБ-Банк, Ренессанс до 20 тыс BYN; 12,32%; до 60 месяцев неустойка; справка о доходах; аннуитет Технобанк, Обыкновенный кредит до 15 тыс BYN; 12,32%; 24 или 48 месяцев неустойка; справка о доходах; аннуитет

Банк, кредит Максимальная сумма; ставка; срок Обеспечение; справка о доходах; график погашения Банк ВТБ (Беларусь), Новенький от 100 до 15 тыс BYN; первые 90 дней — 14,9%, далее 29,9%; от 13 до 84 месяцев; неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; дифференцированный график Альфа-Банк, Потребительский кредит от 1 тыс BYN до 30 тыс BYN; 12,32−23,9% по результатам оценки кредитоспособности; от 12 до 60 месяцев; неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; аннуитет Банк Дабрабыт, На Личное до 20 тыс BYN и до 50 тыс BYN при сроке 36 месяцев; 12,32%; от 6 до 60 месяцев; неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; дифференцированный график БНБ-Банк, Оранжевая мечта до 15 тыс BYN; 27,5%; от 1 года до 5 лет; неустойка; справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN; аннуитет БПС-Сбербанк, Без границ! до 15 тыс BYN; 23,9%; от 1 года до 7 лет; неустойка; справка о доходах; на выбор БТА Банк, Три в одном до 15 тыс BYN; 12,32%; до 60 месяцев; неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; аннуитет Идея Банк, Большой от 10 тыс до 30 тыс BYN; 12,32%; от 1 до 48 месяцев; неустойка; справка о доходах; аннуитет МТБанк, Ещё больше от 500 до 19 тыс BYN; 28,86%; до 84 месяцев; неустойка; без справки о доходах; аннуитет Приорбанк, Универсальный кредит (на карту) до 17,4 тыс BYN; первый месяц 10%, далее — 12,32%; до 5 лет; неустойка; справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN; аннуитет РРБ-Банк, Ренессанс до 20 тыс BYN; 12,32%; до 60 месяцев; неустойка; справка о доходах; аннуитет Технобанк, Обыкновенный кредит до 15 тыс BYN; 12,32%; 24 или 48 месяцев; неустойка; справка о доходах; аннуитет

Большой кредит — это выгодно?

Основные процентные ставки по "большим" потребительским кредитам находятся в диапазоне 12,32%-29,9%. Аналогичные ставки предлагаются по кредитам с меньшей суммой;

Самая низкая ставка в Приорбанке : 10−12,32%. По стандартной ставке в 12,32% готовы прокредитовать в Банке Дабрабыт , БТА Банке , Идея Банке , РРБ-Банке и Технобанке ;

Самые дорогие кредиты в Банке ВТБ (Беларусь), МТБанке и БНБ-Банке: от 27,5% до 29,9%;

Кредиты из обзора оформляются на максимальный срок 4−7 лет. Погашать долг в течение 7 лет возможно в БПС-Сбербанке и МТБанке ;

Большинство банков ограничивает сумму кредита 15 тысячами рублей. Максимальная сумма кредита без поручителей — в Банке Дабрабыт (до 50 тысяч рублей), в Альфа-Банке и Идея Банке (по 30 тысяч рублей);

В обзор не попали кредиты многих крупных банков, таких как Белагропромбанк , Белинвестбанк и так далее в связи с тем, что максимальная сумма, которую банк готов предоставить без поручителей — 10 тысяч рублей;

В качестве обеспечения кредитов выступает неустойка. Кроме того все банки, за исключением МТБанка , попросят справку о доходах за 3 месяца;

Погашаются кредиты по аннуитетному или дифференцированному графику в зависимости от банка. В БПС-Сбербанке можно выбрать один из двух вариантов самостоятельно.

Обобщая вышесказанное, при грамотном выборе большие кредиты обойдутся не дороже других кредитов. Однако самые лучшие условия предоставляются при кредитовании на относительно небольшой срок — от 2 до 5 лет.

Каким будет платеж по кредиту

Самые низкие ставки с аннуитетным графиком погашения у Приорбанке . Ежемесячный платеж по кредиту суммой 15 000 рублей на 5 лет будет равен 335 рублям. Переплата за 5 лет — 6089 рублей. Минимальный доход при отсутствии других кредитов, рассрочек, а также несовершеннолетних детей — 750 рублей.

Кредит с дифференцированным графиком погашения и минимальной ставкой предлагает Банк Дабрабыт . Платеж по кредиту в первый месяц составит 402,8 рублей, в последний — 256,59 рублей. За 5 лет кредит обойдется в 4670 рублей. Доход кредитополучателя должен составлять не менее 1010 рублей в месяц.