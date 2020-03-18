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В Солигорске чествовали «Женщин года – 2019». ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
18.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
8 марта 2020 23:55 4800
В Солигорске чествовали «Женщин года - 2019». ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Накануне Дня женщин в театральном зале Дворца культуры прошло торжественное мероприятие «О, женщина…ведь нет тебя прекрасней!». На нем чествовали победительниц районного этапа ХII республиканского конкурса «Женщина года-2019».
В зале перед международным женским Днем собрались лучшие представительницы прекрасной половины человечества из Солигорска. Конкурс «Женщина года» учреждён в 2009 году общественным объединением «Белорусский союз женщин», и традиционно проводится накануне замечательного весеннего праздника.
Участниц конкурса поздравил председатель Солигорского райисполкома Андрей Жайлович. Одна из первых из его рук получила Благодарственное письмо депутат районного Совета депутатов, председатель Солигорской районной организации «Белорусский союза женщин», директор Дворца культуры Оксана Куклицкая.
В номинации «Материнское счастье» депутат Палаты представителей Национального собрания Андрей Струневский отметил многодетных матерей Валентину Никонович, Татьяну Дрень, а также родителя-воспитателя детского дома семейного типа Татьяну Баритоль.
В номинации «Лидерство и успешное руководство» отмечены заведующая магазином «Народный» Людмила Антипенко, директор унитарного предприятия «Мила-стиль» Татьяна Бушило, директор школы №1 Валентина Каштальян, директор Центра творчества детей и молодежи Снежана Колтун, директор музыкальной школы Татьяна Слагода, начальник котельного хозяйства ЖКХ «Комплекс» Светлана Кисель.
Одна из важнейших номинаций «Духовность и культура», в ней почетные грамоты вручены Ларисе Гулковской, Ольге Чиж, Светлане Майоровой, Светлане Ладонько.
За активную гражданскую позицию в одноименной номинации отмечены заместитель главврача Солигорской ЦРБ Наталья Павлюкевич и инженер «Беларуськалия» (4 РУ) Светлана Куделевич.
Поздравления перемежались концертными номерами, мастерски подготовленными силами солистов (Виктория Нагорная, Андрей Цуба, Иван Грицкевич, Николай Холод и другие) и хореографических коллективов Дворца культуры города Солигорска (ансамбль танца «Искорка», хореографические ансамбли «Зорачки» и «Сузорье», «Дзіва”. Также в подготовке концерта принял участие совсем начинающий поэт Дмитрий Тимофеев.
После торжественной части состоялся праздничный концерт, на котором все присутствующие получили максимум удовольствия и эстетического наслаждения. Звучало много красивых слов поздравлений для милых и нежных женщин. Солигорчанки, вы лучшие.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото: Эдуард КИДЯЕВ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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8 марта 2020 23:55 4800 В Солигорске чествовали «Женщин года - 2019». ЯРКИЙ...
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