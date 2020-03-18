Источник материала: Soligorsk News

В Солигорске чествовали «Женщин года - 2019». ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото:

Накануне Дня женщин в театральном зале Дворца культуры прошло торжественное мероприятие «О, женщина…ведь нет тебя прекрасней!». На нем чествовали победительниц районного этапа ХII республиканского конкурса «Женщина года-2019».

В зале перед международным женским Днем собрались лучшие представительницы прекрасной половины человечества из Солигорска. Конкурс «Женщина года» учреждён в 2009 году общественным объединением «Белорусский союз женщин», и традиционно проводится накануне замечательного весеннего праздника.



За время существования этого проекта 225 женщин стали победителями районного этапа, 7 – областного и 4 замечательные женщины Солигорского района победили в республиканском этапе конкурса. В этом году в районном этапе конкурса приняло участие 23 солигорчанки. И сразу можно сказать, что они достойные женщины, достижения их являются ярким примером для подражания.











Участниц конкурса поздравил председатель Солигорского райисполкома Андрей Жайлович. Одна из первых из его рук получила Благодарственное письмо депутат районного Совета депутатов, председатель Солигорской районной организации «Белорусский союза женщин», директор Дворца культуры Оксана Куклицкая.



В номинации «Мамина гордость» Благодарственные письма были вручены Людмиле Макейчик (маме мастера спорта международного класса по танцам в инвалидных колясках, чемпионки мира Ирины Макейчик), Нине Лазука ( маме чемпиона и рекордсмена по плаванью Евгения Лазуки), Елена Полищук (маме активистки районного конкурса «Прыгажуня Салiгоршчыны – 2019», финалистки областного отбора национального конкурса красоты «Мисс Беларусь – 2020» Алины Полищук).



В номинации «Материнское счастье» депутат Палаты представителей Национального собрания Андрей Струневский отметил многодетных матерей Валентину Никонович, Татьяну Дрень, а также родителя-воспитателя детского дома семейного типа Татьяну Баритоль.

В номинации «Лидерство и успешное руководство» отмечены заведующая магазином «Народный» Людмила Антипенко, директор унитарного предприятия «Мила-стиль» Татьяна Бушило, директор школы №1 Валентина Каштальян, директор Центра творчества детей и молодежи Снежана Колтун, директор музыкальной школы Татьяна Слагода, начальник котельного хозяйства ЖКХ «Комплекс» Светлана Кисель.

Одна из важнейших номинаций «Духовность и культура», в ней почетные грамоты вручены Ларисе Гулковской, Ольге Чиж, Светлане Майоровой, Светлане Ладонько.



За преданность профессии на мероприятии награждены заместитель директора гимназии №2 Елизавета Плешевеня, заведующая отделом центра социального обслуживания населения Инесса Николаевич, учитель биологии школы №3 Наталья Шарко, а в номинации «Хозяйка села» тракторист- машинист Светлана Сачко и техник по осеменению Людмила Ефимович.







За активную гражданскую позицию в одноименной номинации отмечены заместитель главврача Солигорской ЦРБ Наталья Павлюкевич и инженер «Беларуськалия» (4 РУ) Светлана Куделевич.





Поздравления перемежались концертными номерами, мастерски подготовленными силами солистов (Виктория Нагорная, Андрей Цуба, Иван Грицкевич, Николай Холод и другие) и хореографических коллективов Дворца культуры города Солигорска (ансамбль танца «Искорка», хореографические ансамбли «Зорачки» и «Сузорье», «Дзіва”. Также в подготовке концерта принял участие совсем начинающий поэт Дмитрий Тимофеев.









После торжественной части состоялся праздничный концерт, на котором все присутствующие получили максимум удовольствия и эстетического наслаждения. Звучало много красивых слов поздравлений для милых и нежных женщин. Солигорчанки, вы лучшие.



С праздником весны вас, пусть жизнь ваша будет прекрасной!



Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото: Эдуард КИДЯЕВ.