На чем смотреть сериалы, если застряли дома

Источник материала: Tut.by

Из-за сложной эпидемиологической ситуации многие компании — в том числе в Беларуси — разрешили сотрудникам работать удаленно, ВОЗ рекомендует реже выходить из дома и не посещать места массовых скоплений людей. На этом фоне российский платный онлайн-кинотеатр открыл пользователям бесплатный доступ сразу к нескольким сериалам, а многие голливудские новинки станут доступны в Сети раньше, чем планировалось. Ниже разбираемся, с каких мобильных устройств смотреть все это — да и в целом потреблять контент — удобнее всего.

Планшеты

Судя по нашему каталогу, первое место по популярности у белорусов сейчас занимает iPad (2019) от Apple.



iPad (2019) на 10,2 дюйма. Фото: digitaltrends.com

И этому есть объяснение: для техники от данного производителя планшет стоит относительно недорого. К тому же устройство работает на последней версии iPadOS, а также располагает множеством созданных специально для планшетов Apple приложений. Не стоит забывать и о годовой бесплатной подписке на фирменный сервис Apple TV+, который производитель предлагает при покупке гаджета.

Краткие технические характеристики устройства: экран на 10,2 дюйма, процессор Apple A10, 32 ГБ встроенной памяти (в этой конфигурации), основная камера на 8 Мп, батарея на 32,4 Вт·ч. Ее полного заряда хватит, чтобы около десяти часов подряд смотреть видео.



Samsung Galaxy Tab A 10.1. Фото: root-nation.com

Второй по популярности планшет в каталоге — новый Samsung Galaxy Tab A 10.1 . Он работает на Android и оснащается 10,1-дюймовым экраном. Встроенной памяти 32 ГБ, батарея — на 6150 мА·ч. Из дополнительных особенностей — звуковая система Dolby Atmos. Процессором выступает фирменный Exynos 7904. Проще говоря: по техническим возможностям эта модель уступает тому же iPad, но и стоит дешевле.

Смартфоны

Тут все довольно просто: чем больше у девайса дисплей (не менее 6,7 дюйма), тем проще на нем смотреть что-либо. Вариантов из разных ценовых категорий много — постараемся выбрать что-то как в среднебюджетном сегменте, так и высшем.



Galaxy A70

Среди не самых дорогих смартфонов остановимся, например, на Samsung Galaxy A70 . У него 6,7-дюймовая AMOLED-матрица, все еще достаточно производительное «железо» (Snapdragon 675 + 6 ГБ ОЗУ) и аккумулятор объемом 4500 мА·ч. Год назад в обзоре у нас получилось «выжать» из него два-два с половиной дня работы без подзарядки.

К другим характеристикам относится тройная основная камера (32 Мп + 8 Мп + 5 Мп), лоток для установки одновременно двух сим-карт и карты памяти, а также пластиковый корпус. Последнее, на наш взгляд, не самое лучшее решение. Хотя вы наверняка наденете на девайс защитный чехол.



Фото: habr.com

Из еще более доступных аппаратов — Xiaomi Mi Max 3 . Скажем прямо: смартфон уже не самый новый — в продажу девайс вышел в 2018 году. Впрочем, за это время устройство успело заметно подешеветь, а диагональ дисплея — 6,9 дюйма — до сих пор является одной из самых больших в классе. Да и в целом — мощности аппарату (Snapdragon 636 + 4 ГБ ОЗУ) пока вполне хватает, чтобы зависать в соцсетях и смотреть видео на YouTube.



Galaxy S20+ и Galaxy S20

Среди смартфонов флагманского уровня — снова Samsung. Новый Galaxy S20+ как раз оснащается дисплеем на 6,7 дюйма с AMOLED-матрицей и, что немаловажно, поддерживает режим отображения изображения в 120 Гц. Об остальных характеристиках долго рассказывать не будем: они топовые. Предположим, что связки из процессора Exynos 990 и 8 ГБ ОЗУ хватит еще минимум на пару лет. Другие особенности модели: четверная основная камера (одна из самых конкурентоспособных в классе), защита от воды и пыли, поддержка eSIM, стереодинамики.

Телевизоры

На наш взгляд, чтобы максимально полно насладиться сериалом или новым блокбастером, сегодня не стоит выбирать модели диагональю меньше 55 дюймов. Это же относится к разрешению картинки — не ниже 4K — и наличию встроенной системы умного телевидения.

Введя подобные параметры, в тройке популярных моделей в нашем каталоге мы увидели два ТВ от LG и один от Samsung. Первые два — LG 65UM7300 и 55UM7300 , как становится понятно из названий, — отличаются только диагоналями дисплеев (65 и 55 дюймов).



Samsung QE55Q70. Фото: rtings.com

В остальном устройства схожи. В актив обоих входит поддержка HDR10, IPS-матрицы, развертка в 50 Гц, 20-ваттные динамики, а также пульт Magic Remote в комплекте поставки. Система Smart TV — фирменная, называется webOS.

Samsung QE55Q70RAU — телевизор более высокого класса, в первую очередь выделяющийся более качественной QLED-матрицей (55 дюймов). Частота обновления экрана тут составляет уже 200 Гц, мощность звуковой подсистемы возрастает до 40 Вт. Поддерживаемых стандартов HDR также больше.