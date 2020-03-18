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На чем смотреть сериалы, если застряли дома
Источник материала: Tut.by
Из-за сложной эпидемиологической ситуации многие компании — в том числе
Планшеты
Судя по нашему каталогу, первое место по популярности у белорусов сейчас занимает
И этому есть объяснение: для техники от данного производителя планшет стоит относительно недорого. К тому же устройство работает на последней версии iPadOS, а также располагает множеством созданных специально для планшетов Apple приложений. Не стоит забывать и о годовой бесплатной подписке на фирменный сервис Apple TV+, который производитель предлагает при покупке гаджета.
Краткие технические характеристики устройства: экран на 10,2 дюйма, процессор Apple A10, 32 ГБ встроенной памяти (в этой конфигурации), основная камера на 8 Мп, батарея на 32,4 Вт·ч. Ее полного заряда хватит, чтобы около десяти часов подряд смотреть видео.
Второй по популярности планшет в каталоге — новый
Смартфоны
Тут все довольно просто: чем больше у девайса дисплей (не менее 6,7 дюйма), тем проще на нем смотреть что-либо. Вариантов из разных ценовых категорий много — постараемся выбрать что-то как в среднебюджетном сегменте, так и высшем.
Среди не самых дорогих смартфонов остановимся, например, на
К другим характеристикам относится тройная основная камера (32 Мп + 8 Мп + 5 Мп), лоток для установки одновременно двух сим-карт и карты памяти, а также пластиковый корпус. Последнее, на наш взгляд, не самое лучшее решение. Хотя вы наверняка наденете на девайс защитный чехол.
Из еще более доступных аппаратов —
Среди смартфонов флагманского уровня — снова Samsung. Новый
Телевизоры
На наш взгляд, чтобы максимально полно насладиться сериалом или новым блокбастером, сегодня не стоит выбирать модели диагональю меньше 55 дюймов. Это же относится к разрешению картинки — не ниже 4K — и наличию встроенной системы умного телевидения.
Введя подобные параметры, в тройке популярных моделей в нашем каталоге мы увидели два ТВ от LG и один от Samsung. Первые два —
В остальном устройства схожи. В актив обоих входит поддержка HDR10, IPS-матрицы, развертка в 50 Гц, 20-ваттные динамики, а также пульт Magic Remote в комплекте поставки. Система Smart TV — фирменная, называется webOS.
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