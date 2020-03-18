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В Москве скончался писатель и политик Эдуард Лимонов

18.03.2020 07:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

17 марта 2020 года в Москве умер известный писатель и политик Эдуард Лимонов. Ему было 77 лет.

О смерти Эдуарда Лимонова сообщила в своем Твиттере партия «Другая Россия». О причинах смерти пока ничего не сообщается.

Как и многие известные деятели России, Эдуард Лимонов стал известен в эмиграции. Он переехал жить в Нью-Йорк в 80-х годах прошлого столетия, где написал и опубликовал свой первый роман «Это я – Эдичка», принесший ему мировую известность. Потом были еще романы «Палач», «Иностранец в смутное время», «Дневник неудачника».

В Россию Эдуард Лимонов вернулся в 1991 году и сразу же занялся политической деятельностью. В 2012 году он даже выдвигался на пост президента России, но ЦИК не зарегистрировал его в качестве кандидата.

 
 
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17 марта 2020 года в Москве умер известный писатель и политик Эдуард Лимонов. Ему было 77 лет.
 
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