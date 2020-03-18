Белорусам можно лететь домой транзитом через Москву — в рамках одного аэропорта

БЕЛТА со слов пресс-секретаря дипмиссии Олега Мазуро. Такое объяснение дали российские власти посольству Беларуси в России, передаетсо слов пресс-секретаря дипмиссии Олега Мазуро.





Как сообщалось ранее, с 00.00 18 марта Россия закрыла свои границы. Всем иностранцам (в том числе гражданам Беларуси) запрещается въезд на территорию РФ. Но транзит через аэропорты будет разрешен.





Олег Мазуро объяснил, что белорус, который прилетел из-за границы в Москву в аэропорт Домодедово, должен, не покидая транзитной зоны, вылететь в Минск тоже из этого аэропорта. При этом пассажирам обязательно нужно иметь при себе проездные билеты, подтверждающие факт транзита.





Авиакомпания "Белавиа" летает в московские аэропорты Домодедово и Шереметьево. Кроме того, из Шереметьево в Минск совершает рейсы российский "Аэрофлот". Из аэропорта Внуково в Минск летает российская авиакомпания "Ютэйр".