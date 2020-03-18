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Мамаев: «Готовим глобальный переезд в другую страну»

18.03.2020 08:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поучаствовал в ответах на вопросы в сториз инстаграма своей жены Аланы, передает sports.ru.

— Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время.

— Как отреагировал на остановку чемпионата?

— Спокойно, потому что здоровье важнее для всех. Надеюсь, что за это время я полностью успею оправиться от моего повреждения, — ответил Мамаев.

 
 
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