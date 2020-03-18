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Мамаев: «Готовим глобальный переезд в другую страну»
Источник материала: Tut.by
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поучаствовал в ответах на вопросы в сториз инстаграма своей жены Аланы,
— Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время.
— Как отреагировал на остановку чемпионата?
— Спокойно, потому что здоровье важнее для всех. Надеюсь, что за это время я полностью успею оправиться от моего повреждения, — ответил Мамаев.
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