Мамаев: «Готовим глобальный переезд в другую страну»

Источник материала: Tut.by

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поучаствовал в ответах на вопросы в сториз инстаграма своей жены Аланы, передает sports.ru.

— Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время.

— Как отреагировал на остановку чемпионата?

— Спокойно, потому что здоровье важнее для всех. Надеюсь, что за это время я полностью успею оправиться от моего повреждения, — ответил Мамаев.