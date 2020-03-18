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Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

18.03.2020 09:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Престижные столичные комплексы в самом центре города – это мечта. Но сколько можно только мечтать? Пришло время покупать – воспользуйтесь весенней акцией на квартиры в комплексе «Минск Мир»! Крупнейший застройщик страны готов проконсультировать и подобрать квартиру, которая будет отвечать всем требованиям клиента – и по планировке, и по цене, и по способам финансирования покупки. И для этого не обязательно лично встречаться с менеджерами, если нет свободного времени. Можно позвонить в офис продаж или оставить заявку на сайте застройщика. Выбранная вами квартира будет забронирована. Индивидуальный подход к каждому покупателю гарантирует: если есть желание – будет и квартира!

Если бы да кабы… Сколько самых лучших планов разбивалось о нашу нерешительность. Зачастую мы готовы семьдесят семь раз отмерять, но так ни разу и не отрезать! И собственная столичная квартира превращается в мираж, дрожащий на горизонте жизни, склоняющейся к пенсии. Но время изменилось – к поставленным целям надо подходить прагматично!

Нужна квартира? Покупайте!

Прагматика должна быть в каждом решении. Например, парню и девушке, соединившим сердца узами брака и любви, не нужны сто квадратных метров площади – достаточно и квартиры-студии, в которой будет тепло и уютно молодой семье. Появятся дети – добавится и площадь! Но становление семьи будет происходить не на съемных метрах, а в собственном жилье!

В этом примере – принцип индивидуального подхода к каждому клиенту. Вас проконсультируют о каждом аспекте покупки!

Помогут разобраться, в каком доме, какой площади и по какой цене лучше выбрать квартиру. Ведь каждый из нас мечтает о чем-то особенном!

Проанализируют вместе с вами, какими доходами вы располагаете и из каких источников. Кто-то может принести справку о доходах, кто-то работает на фрилансе или вообще в другой стране – а от этого зависит благосклонность банков!

Посоветуют, какими способами можно минимизировать издержки при покупке и получить приятную скидку!

Менеджеры помогут и лично, и по телефону. Им хватит даже заявки на сайте, чтобы тут же вступить в работу и подыскать именно ваш вариант! Их цель полностью совпадает в вашей: если есть мечта о собственной квартире – ее нужно немедленно реализовывать!

И не бойтесь стремиться к лучшему! Старая панелька на городской окраине может оказаться и дешевле, но будет ли она приносить столько же радости, сколько комфортное жилье в престижном комплексе в центре города?

И второй момент: готов ли будет хозяин «вторички» продать вам квартиру в кредит или в рассрочку? Лучшие финансовые инструменты – только у крупнейшего застройщика!

Правильным выбором при покупке новенькой комфортной квартиры станет многофункциональный комплекс «Минск Мир».

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Жилой комплекс «Минск Мир»

Самый масштабный комплекс Европы, «Минск Мир» создается по принципу «город в городе», который подразумевает, что все доступное для комфортной городской жизни здесь будет в шаговой доступности.

Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны будут радовать его жителей.

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха, фонтанами и скульптурными композициями, спортивными и детскими игровыми площадками. Он станет любимым местом жителей комплекса – как для романтических свиданий, так и для семейных прогулок.

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк

Дворы комплекса будут свободны от сквозного движения машин, а хранить свои автомобили владельцам предложат либо на открытых парковках по периметрам кварталов, либо на паркингах. Первый паркинг вместимостью около 800 автомобилей, к слову, был сдан здесь в эксплуатацию еще полгода назад.

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Открытые парковки по периметру кварталов

Жителям наверняка придется по душе огромный торгово-развлекательный центр «Мара Молл».

Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World – место притяжения зарубежных инвестиций и источник тысяч прямых и косвенных новых рабочих мест для всей страны. Его строительство уже началось!

В квартале «Северная Америка», в просторном дворе которого разместят сразу две школы со стадионами и бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады, работы ведутся сразу на девяти объектах! Выбор – огромный!

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Квартал «Северная Америка»

Дом «Квебек» – это 20 этажей и квартиры свободной планировки площадью от 29 до 65 квадратных метров. При этом шесть квартир первого этажа – с индивидуальными террасами и входом прямо с улицы, защищенным стеклянной крышей.

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Дом «Квебек»

В доме – панорамное остекление и отличный уровень инсоляции благодаря французским окнам от пола до потолка! И даже в самых небольших студиях предусмотрены не менее двух оконных проемов. В каждой квартире, кроме первого этажа, будут также застекленные лоджии. А с верхних этажей жителям дома откроются потрясающие виды на город.

В доме появится три скоростных бесшумных лифта OTIS. Один из лифтов грузоподъемностью 1000 кг - панорамный!

Подъезд сквозной, с двумя входами, а в холле – просторное дизайнерское лобби с высокими потолками. В вестибюле – стойка для консьержа и зона встречи гостей или курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних питомцев, а также байк-бокс для хранения велосипедов.

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Лобби дома «Квебек»

Дом «Ванкувер» – такой же красивый и современный, как и канадский город, в честь которого он назван!

Он похож на другого «канадца», о котором мы уже рассказали – дом «Квебек». Здесь тоже 20 этажей и квартиры свободной планировки площадью от 29 до 65 квадратных метров. Как видим, у покупателей есть выбор!

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Дом «Ванкувер»

Квартиры первого этажа – с входом прямо с улицы, а также индивидуальными террасами.

В доме применено панорамное остекление – в квартирах будет светло, а с верхних этажей будут открываться потрясающие виды за горизонт.

В доме будет три скоростных бесшумных лифта OTIS - проблемы быстрого и комфортного подъема на нужный этаж вообще не возникнет.

И забудьте слово «подъезд»! Здесь – дизайнерское лобби. В вестибюле – стойка для консьержа и зона встречи гостей или курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних питомцев, а также байк-бокс для хранения велосипедов.

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Лобби дома «Ванкувер»

Дом «Лос-Анджелес» – такой же яркий, солнечный и светлый, как и знаменитый город на калифорнийском побережье.

Высота здания - 25 этажей. Здесь квартиры площадью от 28 до 72 «квадратов», а также запроектирована эксплуатируемая кровля.

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Дом «Лос-Анджелес»

Есть и очень привлекательная фишка - один из трех скоростных лифтов OTIS будет панорамным!

У дома «Лос-Анджелес» есть и другие преимущества. Например, на первом этаже будут располагаться квартиры с отдельными входами прямо с улицы.

Все окна в доме – от потолка до пола. А значит, света будет достаточно во всем пространстве квартиры!

Наконец, буквально каждая квартира получит свой участок на воздухе – террасы, остекленные лоджии или балконы. Интересное решение – дизайнерские решетки на фасаде остекленных лоджий. Они выполняют функции жалюзи и служат для проветривания квартиры, а также для установки наружного блока кондиционера.

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Интересное решение – дизайнерские решетки на фасаде остекленных лоджий

И конечно же, просторное лобби, в оформлении которого будет использована тема Лос-Анджелеса. Для мам приятным сюрпризом станет пеленальный столик в санитарной комнате, а для владельцев собак – специальный поддон для мытья лап. А еще здесь будет байк-бокс для велосипедов и колясочная. При этом выход – на обе стороны дома, как к машине на улицу, так и в тихий двор.

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Лобби дома «Лос-Анджелес»

В квартале «Чемпионов». Посвященном спорту и здоровому образу жизни, обратите на дом «Пекин» уникальной архитектуры.

Дом угловой и пятисекционный, два крыла которого замыкает уединенный двор, свободный от машин. В самой высокой точке здание будет иметь 25 этажей.

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Дом «Пекин»

На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения, поэтому в шаговой доступности у жителей будут свои кафе, магазины, объекты сферы услуг – стоит только выйти из подъезда. При этом для кого-то появится и возможность открыть свой бизнес – в своем же доме!

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения

Все квартиры свободной планировки – с панорамными окнами и застекленными лоджиями.

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Во всех квартирах панорамные окна и застекленные лоджии

В просторном дизайнерском лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком предусмотрены байкбоксы.

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Лобби дома «Пекин»

Есть на что обратить внимание и в квартале «Азия» - дом «Токио» высотой 25 этажей!

Венчать его фасад в синих тонах с белыми элементами будет цветок сакуры – символ красоты и изящества, на которых основаны эстетические принципы японской культуры.

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Дом «Токио»

На первом этаже – шесть квартир с собственным входом с улицы и террасами. На огороженных террасах – калитки для выхода, а также стеклянные козырьки от осадков.

В квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами.

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна

Главный вход – с пандусом, возле дома предусмотрены велопарковки.

Конечно же, в доме будет и одна из основных «фишек» застройщика – дизайнерское лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой. Атмосфера японского гостеприимства встретит ваших гостей буквально у входа в здание!

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Лобби дома «Токио»

Увидеть в режиме реального времени, как продвигается строительство комплекса «Минск Мир», можно благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика.

И самое главное – решайтесь на покупку!

Вам кажется, что не хватит средств на осуществление своей мечты? Вы просто не консультировались с менеджерами отдела продаж! Они всегда сумеют подыскать необходимый именно вам вариант и предоставят наилучшие условия для покупки! В том числе по телефону и через форму заявки на сайте.

Одно из самых привлекательных предложений — беспроцентная рассрочка от застройщика. В комплексе «Минск Мир» – на срок до 10 лет! Вы делаете первый взнос, а остальную сумму выплачиваете ежемесячно на протяжении выбранного вами срока. При этом первый взнос при недостатке собственных средств можно оплатить и с помощью специального кредита от банка-партнера. Как и рассрочка, этот кредит оформляется прямо в отделе продаж застройщика. Кстати, справка о доходах и поручители для оформления рассрочки и кредита на первый взнос вам не понадобятся. Нужен только паспорт!

Готовы сразу оплатить всю стоимость квартиры с помощью собственных денег или партнерских кредитов? В таком случае вы получите существенную скидку от цены квадратного метра при рассрочке платежа.

Очень выгодны процентными ставками и кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Отдел по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает на 1-м этаже офисного здания Dana Center в будние дни с 8.30 до 20.30, а в выходные — с 9.00 до 20.00. Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Индивидуальный подход – это ваши личные возможности!

ИООО «Дана Астра»
УНП 191295361

 
Теги: Минск
 
 
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