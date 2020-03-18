Важно знать индивидуальному предпринимателю, нотариусу, адвокату, самозанятому лицу об уплате обязательных страховых взносов и формированию страхового стажа за 2019 год

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Обязательные страховые взносы уплачиваются ежегодно не позднее 1 марта следующего года за отчетным.

Если имеются периоды неосуществления деятельности, необходимо рассчитать сумму взносов с учетом периодов неосуществления деятельности (калькулятор для расчета размещен на сайте ФСЗН).

Уплата обязательных страховых взносов гарантирует включение периодов деятельности в страховой стаж для назначения пенсии. В соответствии с законодательством, назначение пенсии осуществляется при наличии минимального размера страхового стажа (в 2020 году 17,5 лет).

Периоды осуществления и неосуществления предпринимательской деятельности, суммы обязательных страховых взносов за периоды деятельности отражаются плательщиком самостоятельно в индивидуальных сведениях по форме персонифицированного учета (форма ПУ-3) и представляются в органы Фонда для их занесения в индивидуальный лицевой счет застрахованного лица.

Индивидуальные сведения по форме ПУ-3 должны быть представлены не позднее 31 марта 2020 года.

Для заполнения формы ПУ-3 необходимо использовать программный комплекс (ПК) «Ввод ДПУ», предназначенный для подготовки документов персонифицированного учета и последующего их представления в орган Фонда. ПК «Ввод ДПУ» размещен на сайте Фонда в разделе «Программное обеспечение».

Форма ПУ-3 может быть предоставлена одним из способов:

1) инспектору Фонда (по месту постановки на учет) в электронном формате в виде файла txt (в том числе предоставляется форма ПУ-3 на бумажном носителе, подписанная собственноручно);

2) через личный кабинет плательщика на Корпоративном портале Фонда (адрес http://portal2.ssf.gov.by) в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью.

Примечание: при отсутствии задолженности по уплате обязательных страховых взносов, на портале реализована возможность подачи формы ПУ-3 в автоматизированном режиме.

3) упрощенный способ.

Важно знать об упрощенном способе предоставления формы ПУ-3:

По ИП, адвокатам, нотариусам в случае уплаты обязательных страховых взносов в размере 1 386 руб. до 1 марта 2020 г. индивидуальные сведения по форме ПУ-3 заполняются инспектором Фонда.

При условии отсутствия задолженности по уплате обязательных страховых взносов (с учетом льготных периодов*: работа по трудовому договору, учеба (статус студента), получение пенсии (статус пенсионера) и т.п. (пункт 7 Положения об уплате) индивидуальные сведения по форме ПУ-3 заполняются инспектором Фонда.

По самозанятым лицам в случае уплаты обязательных страховых взносов в размере 1 148,40 руб. до 1 марта 2020 г. индивидуальные сведения по форме ПУ-3 заполняются инспектором Фонда.

*- все льготные периоды, за исключением работы по трудовому договору, подтверждаются путем заблаговременного предоставления соответствующих документов в орган Фонда.

В случае непредставления или несвоевременного представления формы ПУ-3 (после 31 марта) плательщик будет привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 23.16 КоАП.

Консультацию по заполнению можно получить в Несвижском районном отделе Миноблуправления Фонда: г. Несвиж ул.Советская, 1, каб. 211, 212, т.5-90-24, 5-91-29.

Также по возникающим вопросам можно обращаться в многофункциональный центр обслуживания. Телефон: 8(017)352-05-01; e-mail: kao@minsk.ssf.gov.by.

Несвижский районный отдел

Минского областного управления

Фонда социальной

защиты населения.