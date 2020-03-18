ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Важно знать индивидуальному предпринимателю, нотариусу, адвокату, самозанятому лицу об уплате обязательных страховых взносов и формированию страхового стажа за 2019 год

18.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Обязательные страховые взносы уплачиваются ежегодно не позднее 1 марта следующего года за отчетным.

Если имеются периоды неосуществления деятельности, необходимо рассчитать сумму взносов с учетом периодов неосуществления деятельности (калькулятор для расчета размещен на сайте ФСЗН).

Уплата обязательных страховых взносов гарантирует включение периодов деятельности в страховой стаж для назначения пенсии. В соответствии с законодательством, назначение пенсии осуществляется при наличии минимального размера страхового стажа (в 2020 году 17,5 лет).

Периоды осуществления и неосуществления предпринимательской деятельности, суммы обязательных страховых взносов за периоды деятельности отражаются плательщиком самостоятельно в индивидуальных сведениях по форме персонифицированного учета (форма ПУ-3) и представляются в органы Фонда для их занесения в индивидуальный лицевой счет застрахованного лица.

Индивидуальные сведения по форме ПУ-3 должны быть представлены не позднее 31 марта 2020 года.

Для заполнения формы ПУ-3 необходимо использовать программный комплекс (ПК) «Ввод ДПУ», предназначенный для подготовки документов персонифицированного учета и последующего их представления в орган Фонда. ПК «Ввод ДПУ» размещен на сайте Фонда в разделе «Программное обеспечение».

Форма ПУ-3 может быть предоставлена одним из способов:

1) инспектору Фонда (по месту постановки на учет) в электронном формате в виде файла txt (в том числе предоставляется форма ПУ-3 на бумажном носителе, подписанная собственноручно);

2) через личный кабинет плательщика на Корпоративном портале Фонда (адрес http://portal2.ssf.gov.by) в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью.

Примечание: при отсутствии задолженности по уплате обязательных страховых взносов, на портале реализована возможность подачи формы ПУ-3 в автоматизированном режиме.

3) упрощенный способ.

Важно знать об упрощенном способе предоставления формы ПУ-3:

По ИП, адвокатам, нотариусам в случае уплаты обязательных страховых взносов в размере 1 386 руб. до 1 марта 2020 г. индивидуальные сведения по форме ПУ-3 заполняются инспектором Фонда.

При условии отсутствия задолженности по уплате обязательных страховых взносов (с учетом льготных периодов*: работа по трудовому договору, учеба (статус студента), получение  пенсии (статус пенсионера) и т.п. (пункт 7 Положения об уплате) индивидуальные сведения по форме ПУ-3 заполняются инспектором Фонда. 

По самозанятым лицам в случае уплаты обязательных страховых взносов в размере 1 148,40 руб. до 1 марта 2020 г. индивидуальные сведения по форме ПУ-3 заполняются инспектором Фонда.

*- все льготные периоды, за исключением работы по трудовому договору, подтверждаются путем заблаговременного предоставления соответствующих документов в орган Фонда.

В случае непредставления или несвоевременного представления формы ПУ-3 (после 31 марта) плательщик будет привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 23.16 КоАП.

Консультацию по заполнению можно получить в Несвижском районном отделе Миноблуправления Фонда: г. Несвиж ул.Советская, 1, каб. 211, 212, т.5-90-24, 5-91-29.

Также по возникающим вопросам можно обращаться в многофункциональный центр обслуживания. Телефон: 8(017)352-05-01; e-mail: kao@minsk.ssf.gov.by.

Несвижский районный отдел

Минского областного управления

Фонда социальной

защиты населения.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обязательные страховые взносы уплачиваются ежегодно не позднее 1 марта следующего года за отчетным. Если имеются периоды неосуществления деятельности,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гродненец оформил на других онлайн-кредиты на 419 тыс. руб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика