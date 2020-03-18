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Пройдут приемы граждан и «прямая телефонная линия»

18.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В среду, 18 марта, с 9.00 до 10.00, председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Зиновьевич ЛОМСКИЙ проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц в аг. Солтановщина (Солтановщинский сельский клуб, аг. Солтановщина, ул. Советская, 4).

 

25 марта, с 11.00 до 13.00, в здании Несвижского районного исполнительного   комитета по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1 (каб. 313)  выездной прием граждан и представителей юридических лиц проведет начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области Николай Иванович  Плотницкий. В ходе выездного приема будет работать «прямая телефонная линия». Предварительная запись на личный прием проводится по телефону: 8(017)360-01-11.

Свои вопросы начальнику управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области можно задать, позвонив до телефону: 8(01770) 5-16-00.

 

 


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В среду, 18 марта, с 9.00 до 10.00, председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Зиновьевич ЛОМСКИЙ проведет выездной прием граждан
 
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