Пройдут приемы граждан и «прямая телефонная линия»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











В среду, 18 марта, с 9.00 до 10.00, председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Зиновьевич ЛОМСКИЙ проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц в аг. Солтановщина (Солтановщинский сельский клуб, аг. Солтановщина, ул. Советская, 4).

25 марта, с 11.00 до 13.00, в здании Несвижского районного исполнительного комитета по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1 (каб. 313) выездной прием граждан и представителей юридических лиц проведет начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области Николай Иванович Плотницкий. В ходе выездного приема будет работать «прямая телефонная линия». Предварительная запись на личный прием проводится по телефону: 8(017)360-01-11.

Свои вопросы начальнику управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области можно задать, позвонив до телефону: 8(01770) 5-16-00.