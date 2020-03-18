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Временное ограничение на въезд в РФ с территории РБ вводит Россия с 18 марта

18.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

С 00 часов 00 минут 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан РБ, — говорится  в Распоряжении Правительства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р.

Настоящее распоряжение не применяется в отношении аккредитованных или назначенных сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории РФ, а также членов семей указанных лиц, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного ж/д сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Также, согласно документу, МВД России и его территориальные органы с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года временно приостанавливают прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам.

МИД России с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 г. временно приостанавливает прием документов, оформление и выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ всех категорий виз, за исключением дипломатических, служебных, обыкновенных деловых виз (лицам, перечисленным выше), а также обыкновенных частных виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, следующим в РФ в связи со смертью близкого родственника. С 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 г. временно приостановить оформление виз в форме электронного документа иностранным гражданам.

В распоряжении подчеркивается, что меры обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

По информации БелТа, авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Москвой прерываться не будет. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства Беларуси в России Александр Суворов.

— Мы связывались с Белорусской железной дорогой и компанией «Белавиа», — сказал дипломат. — На данный момент, что касается компании «Белавиа», все рейсы из аэропортов Москвы Домодедово и Шереметьево остаются. Железнодорожное сообщение также остается.

Временное ограничение на въезд в РФ с территории РБ вводит Россия с 18 марта

Источник: mogilevnews.by/news

 
 
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С 00 часов 00 минут 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том...
 
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