Источник материала: Кричевская жизнь

В нынешнем году исполняется 30 лет налоговой службе Респуб­лики Беларусь, развитие которой неразрывно связано с историей независимой белорусской государственности. Недаром говорят, что история – это люди, а люди – это история. Вот и историю налоговых органов Беларуси создавали люди. Роль и их значение – обеспечение экономической безопасности государства.





Ирина Романенко была одним из тех, кто работал в созданных налоговых органах на Кричевщине. Корреспондент районной газеты встретился с ней и попросил поделиться воспоминаниями. Ирина Юрьевна, хотя и не родилась в нашем городе, но практически вся ее жизнь связана с Кричевом. Ее мать, Любовь Петровна Воскобойникова, была потомственной кричевлянкой, но уехала в Ивановскую область. Работала ткачихой на фаб­рике в городе Наволоки. Здесь и познакомилась с будущим мужем Юрием Петровичем Акиловым, который также работал на этой же фабрике. Поженились. Родились дочь и сын. Пос­ле смерти мужа мать с детьми в 1963 году переехала в Кричев и поселилась в доме, который построил дедушка Петр Митрофанович Воскобойников. Мать устроилась на работу операцион­ной санитаркой в хирургическое отделение. Ирина пошла в третий класс средней школы № 1. Пос­ле окончания школы поступила в институт народного хозяйства в Минске, который окончила в 1975 году. По распределению ее направили в Кричев.

Молодого специалиста приняли на должность старшего экономиста в городской финансовый отдел, который тогда возглавлял участник Великой Отечественной войны Николай Антонович Шахрай. Затем работала замес­тителем заведующего финансового отдела-начальником отдела госдоходов. Работники отдела осуществляли контроль за предприятиями города и собирали доходы в бюджет с предприятий и населения. В то время задолженность по населению была хронической. Когда Ирина Юрьевна возглавила городской финансовый отдел, она вплотную взялась за сокращение недоимки по доходам. Все работники отдела, в том числе и его руководитель, совершали подворный обход и на месте принимали платежи по налогам на землю и недвижимость у жителей города. К некоторым жителям города приходилось приходить несколько раз, чтобы убедить в необходимости внести платежи по налогам. Приходилось разъяс­нять, на какие цели эти средст­ва направляются. В результате недоим­ка резко сократилась. В местный бюджет совершали платежи и предприятия местного значения. Все эти доходы обеспечивали функционирование системы образования, здравоохранения района. А это – новые школы, мес­та в детских садиках, работа системы бесплатного здравоохранения и т.д.

В 1990 году была создана Государственная налоговая инспекция Министерства финансов Белорусской ССР. Время это было непростое, так как появлялись частные формы хозяйствования, которые также были обязаны платить налоги. С развалом СССР сформировалась налоговая служба независимой Беларуси. После 1994 года она стала именоваться Главной государственной налоговой инспекцией. После 1997 года – Государственным налоговым комитетом Республики Беларусь. С 2001 года – Министерством по налогам и сборам.

Сначала в налоговой службе трудилось не более десяти работников. Со временем количест­во сотрудников выросло, так как менялись функции и задачи налоговой службы. В частности, росло количество индивидуальных предпринимателей, с которыми также нужно было работать. В середине 90-х годов прошлого века были объединены налоговые службы города и района. Объединенную налоговую службу возглавила Ирина Романенко. Ирина Юрьевна вспоминает, что всегда в налоговых органах трудились ответственные люди. Помимо основной задачи – контроля над уплатой налогов и исполнением законодательства, работники налоговой службы обязаны были проводить проверки предприятий и организаций, приостанавливать финансовые операции, требовать устранения нарушений, предъявлять иски в суд о лишении предприятия лицензии, вызывать налогоплательщиков и получать информацию. При выявлении нарушений – привлекать физическое или юридическое лицо к административной или уголовной ответственности. Работник налоговых органов всегда был обязан в совершенстве знать законодательство, бухгалтерский учет, иметь аналитический склад ума и обладать другими умениями и навыками. В налоговой службе трудились опытные работники, приходила и молодежь. Среди первых работников налоговых органов на Кричевщине – Валентина Казначеева, Светлана Белякова, Галина Плуткова, Василий Шпаков, Галина Молчанова, Наталья Валуева, Валентина Агеева.

Вспомнила собеседница и тех, кто трудился под ее руководством. Это, например, Светлана Тишко, сестры Ира и Алла Вишневские, Лариса Шитикова, Ирина Лятэцкая, Наталья Костенич, Ирина Овсянникова, Ирина Ковалева и др.

– Чью-то фамилию из наших работников уже и не вспомню, – сказала собеседница, – пусть меня простят. Я благодарна им всем за профессионализм в работе, добросовестное отношение к делу. Пусть все у них в жизни будет хорошо.

Владимир Далецкий.