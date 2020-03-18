«Береги девчонок, Валюша». Вдова Юрия Гагарина пережила его на 52 года

Источник материала: Аргументы и факты

Вдова первого космонавта Земли Юрия Гагарина Валентина Гагарина скончалась на 85-м году жизни, сообщает официальный сайт Роскосмоса. Кончину вдовы Гагарина подтвердили в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов.

Человек другой эпохи

Первые полеты в космос, кажется, состоялись совсем недавно. Но в действительности прошло уже почти шестьдесят лет. Этого времени хватило на то, чтобы молодые люди забыли имена многих пионеров космоса, не говоря уже об их близких. Одно издание либерального толка, сообщая о смерти Валентины Гагариной, назвало ее «матерью космонавта». Спустя полчаса была внесена правка, но, как говорится, осадок остался.

Вдова первого космонавта Земли не любила общаться с журналистами. Впрочем, это не совсем правильная формулировка — Валентина Ивановна игнорировала прессу в принципе.

Нежелание бередить душевные раны в 1990-х дополнилось жгучей обидой — в ту пору имя Гагарина использовалось репортерами для создания невероятного количество различных небылиц о Юрии Алексеевиче. Неуважение к памяти ее любимого человека окончательно отвратило Валентину Гагарину от работников СМИ.

Существуют три вида вдов. Первые посвящают жизнь памяти ушедшего супруга, выступают с воспоминаниями, дают интервью, пишут многочисленные книги, участвуют во всевозможных официальных мероприятиях. Вторые строят личную жизнь с нуля, помня о том, что живем мы на этом свете один раз. Третьи сокращают круг общения, посвящая себя заботе о детях.

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Оренбургский роман

Валентина Гагарина — это как раз последний случай. За славой и известностью она не гналась даже при жизни Юрия Алексеевича, скорее, пыталась убежать от нее.

Валя Горячева родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге, в семье шеф-повара и домохозяйки. Она была самой младшей из шести детей Горячевых. Два брата Вали погибли на фронте во время Великой Отечественной войны.

Валентина окончила школу и поступила в Оренбургское медучилище. И однажды на будущего медика обратил внимание бравый курсант 1-го военного авиационного училища лётчиков имени К. Е. Ворошилова Юрий Гагарин.

Их роман был по-старомодному степенным и размеренным, пока в жизнь не вмешалось слово «приказ». Молодой выпускник авиаучилища должен был отправиться к месту службы, и Валентине предстояло здесь и сейчас решить свое будущее. Они расписались в Оренбурге 27 октября 1957 года.

В этот момент вся страна только и говорила о первом искусственном спутнике Земли, выведенном на орбиту 4 октября. Лейтенант Гагарин, слушая сводки новостей, и подумать не мог, что через три с половиной года планета будет говорить только о нем.

Луостари — Москва

Из Оренбурга семья Гагариных отправилась в Мурманскую область, в поселок Луостари, где базировался 769-й истребительный авиационный полк 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота. Там в апреле 1959 года родилась старшая дочь Юрия и Валентины — Елена.

На сохранившемся фото тех лет — обычная офицерская семья, каких в СССР были десятки тысяч. О великих свершениях Юрий не думал, его целиком захватила профессия летчика морской авиации.



Летчик-космонавт Юрий Гагарин, жена Юрия Валентина и их дочь Елена. 1961 год. Фото: РИА Новости

О том, для чего в части появились немногословные офицеры, беседовавшие с молодыми пилотами, никто толком и не знал. Тем, кто их заинтересовал, предлагали попробовать себя «на новой технике». Гагарин ответил согласием и вскоре получил вызов в Москву.

Придирчивая и дотошная комиссия в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале отсеивала кандидатов при малейших сомнениях. Некоторым отрезали даже путь к возвращению в авиацию. Но Гагарин оказался в числе 20 избранных, которые и стали членами первого отряда советских космонавтов.

Валентине пришлось оставить налаженную, пусть и не самую комфортную жизнь в Луостари. С дочерью она ехала в неизвестность. Дело было не столько в месте проживания, сколько в секретности того, чем занимался супруг. Ясно было одно — готовится полет, который для его участника будет сопряжен с максимальной степенью риска.



Летчик-космонавт Юрий Гагарин, жена Юрия Валентина и их дочь Елена. 1961 год. Фото: РИА Новости / Юрий Абрамочкин

«Я поняла: все уже предрешено, и отвратить этого нельзя»

Из книги Валентины Гагариной «108 минут и вся жизнь»: «Однажды (не помню сейчас, какой это был день и по какому поводу собрались у нас Юрины товарищи по работе) я невольно стала свидетелем вот такого разговора:

— Теперь уже скоро... Пойдет, наверно, Юра. А может, Гера или кто другой...

Это говорил один из ребят, кажется, Борис Волынов. Отвечал Юра:

— Ну и что же? Кого пошлют, тот и полетит...

Дрогнуло мое сердце. Молнией сверкнула мысль: „Что-то уж очень спокойно он об этом говорит. Наверное, уже все решено“.

7 марта 1961 года у Гагариных родилась вторая дочь, названная Галиной. Юрий был счастлив, но Валентина видела, что, кроме новорожденной дочери, его мысли занимает что-то другое.



Валентина Гагарина с дочкой Галей. Фото: РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Из книги Валентины Гагариной: «Я понимала, точнее, чувствовала, куда и зачем он едет, но не спрашивала его. Он шутил, болтал о разном, но тоже сознавал всю нелепость этих „пряток“. Ему трудно было скрывать свою непосредственную причастность к надвигающимся событиям...

— Береги девчонок, Валюша, — сказал он тихо и вдруг как-то очень по-доброму посмотрел на меня.

Я поняла: все уже предрешено, и отвратить этого нельзя. Ком подступил к горлу, казалось, не смогу сдержаться и расплачусь. Но я сдержалась».

Испытание славой

«Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать», — писал Юрий Гагарин жене в своем прощальном письме.

Он оставил его товарищам по отряду космонавтов 12 апреля 1961 года, на тот случай, если полет «Востока-1» закончится катастрофой. О письме Гагарина тогда забудут и вспомнят лишь в марте 1968 года, когда авиакатастрофа под Киржачом унесет жизнь первого космонавта Земли.

А тогда, в апреле 1961 года, Советский Союз ликовал. За 108 минут своего звездного путешествия Гагарин превратился из старшего лейтенанта в майора, из никому не известного летчика в кумира целой планеты.

Награды, почести, удостоверение с лаконичной записью «Пропускать везде», обеды с премьер-министрами, президентами и даже с английской королевой. Гагарину не хватало знаний в области этикета, но его ослепительная улыбка было способна растопить любой лед недоверия.

Валентина, работавшая лаборанткой в Медуправлении Звездного городка, превратилась «первую леди» космического перевопроходца, которой приходилось сопровождать его в международных поездках и соответствовать новому высокому статусу.

Это было нелегким испытанием для обоих. Скажем так: Гагарин «медные трубы» перенес лучше, чем многие его коллеги. Он добился права вернуться к подготовке к новым полетам, стал дублером Владимира Комарова при полете «Союза-1», мечтал о Луне.



Юрий Гагарин с дочкой Галей и женой Валентиной на отдыхе в Крыму. Фото: РИА Новости

Жизнь с достоинством

Гибель Комарова, а перед этим смерть главного конструктора Сергея Королева оказали гнетущее действие на отряд космонавтов. За спиной у Гагарина шли разговоры о том, что его, как национальное достояние, надо поберечь. И, наверное, Валентина втайне была с этим согласна — ведь ее Юрий уже сделал то, чего не делал до него ни один человек в мире.

Но она знала, что для мужа его работа, полеты — это самое главное. Гагарин буквально пробил разрешение на возобновление летной подготовки космонавтов в качестве пилотов боевых самолетов. Он оттачивал утраченные было навыки с инструктором, готовился к самостоятельному вылету, когда случилось непоправимое...

«Вырасти дочек и устраивай личную жизнь», — таким было завещание Юрия Валентине. Она честно справилась с первым, а второе... Личная жизнь Валентины Ивановны закончилась вместе с гибелью мужа.

Сначала воспитывала дочерей, потом внуков, дождалась правнука. Друзьями ее были коллеги Юрия по первому отряду и их жены. Других в свою жизнь она впускать не хотела.

Книгу о муже ее буквально убедили написать. Она получилась хорошей, искренней, но продолжать активную деятельность в этом направлении Валентина Ивановна не желала.



Юрий Гагарин (справа) с женой Валентиной (слева на втором плане) и дочерьми Галей и Леной. Фото: РИА Новости / Александр Моклецов

До самого выхода на пенсию в середине 1990-х она работала там же, в Медуправлении Звездного городка. «Жареные сенсации» постсоветского периода, связанные с именем Юрия Гагарина, лишили прессу возможности общаться с его вдовой.

Постепенно уходили из жизни космонавты первого отряда, их близкие. Валентина Гагарина жила все в том же доме, куда они въехали вместе с Юрием. Каждый раз, заходя в подъезд, она смотрела на барельеф мужа, а из окон квартиры был виден его памятник. Помогало ли ей это или угнетало? Если за многие годы Валентина Ивановна ничего не захотела менять, наверное, она жила в ладу с самой собой.

Различные ток-шоу готовы были заплатить миллионы за минимальный эксклюзив с ней, но эта суета была неблизка Валентине Гагариной.

Свой путь она прошла с достоинством и так же достойно его завершила.