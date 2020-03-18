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«Береги девчонок, Валюша». Вдова Юрия Гагарина пережила его на 52 года

18.03.2020 10:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Береги девчонок, Валюша». Вдова Юрия Гагарина пережила его на 52 года
Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Вдова первого космонавта Земли Юрия Гагарина Валентина Гагарина скончалась на 85-м году жизни, сообщает официальный сайт Роскосмоса. Кончину вдовы Гагарина подтвердили в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов.

Человек другой эпохи

Первые полеты в космос, кажется, состоялись совсем недавно. Но в действительности прошло уже почти шестьдесят лет. Этого времени хватило на то, чтобы молодые люди забыли имена многих пионеров космоса, не говоря уже об их близких. Одно издание либерального толка, сообщая о смерти Валентины Гагариной, назвало ее «матерью космонавта». Спустя полчаса была внесена правка, но, как говорится, осадок остался.

«Береги девчонок, Валюша». Вдова Юрия Гагарина пережила его на 52 года Гагарин, я вас любила! Страхи и «открытия» прессы Запада 12 апреля 1961 г.

Вдова первого космонавта Земли не любила общаться с журналистами. Впрочем, это не совсем правильная формулировка — Валентина Ивановна игнорировала прессу в принципе.

Нежелание бередить душевные раны в 1990-х дополнилось жгучей обидой — в ту пору имя Гагарина использовалось репортерами для создания невероятного количество различных небылиц о Юрии Алексеевиче. Неуважение к памяти ее любимого человека окончательно отвратило Валентину Гагарину от работников СМИ.

Существуют три вида вдов. Первые посвящают жизнь памяти ушедшего супруга, выступают с воспоминаниями, дают интервью, пишут многочисленные книги, участвуют во всевозможных официальных мероприятиях. Вторые строят личную жизнь с нуля, помня о том, что живем мы на этом свете один раз. Третьи сокращают круг общения, посвящая себя заботе о детях.

«Береги девчонок, Валюша». Вдова Юрия Гагарина пережила его на 52 года
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Оренбургский роман

Валентина Гагарина — это как раз последний случай. За славой и известностью она не гналась даже при жизни Юрия Алексеевича, скорее, пыталась убежать от нее.

Валя Горячева родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге, в семье шеф-повара и домохозяйки. Она была самой младшей из шести детей Горячевых. Два брата Вали погибли на фронте во время Великой Отечественной войны.

Валентина окончила школу и поступила в Оренбургское медучилище. И однажды на будущего медика обратил внимание бравый курсант 1-го военного авиационного училища лётчиков имени К. Е. Ворошилова Юрий Гагарин.

«Береги девчонок, Валюша». Вдова Юрия Гагарина пережила его на 52 года «Тайные советские космонавты». Кто летал в космос до Юрия Гагарина?

Их роман был по-старомодному степенным и размеренным, пока в жизнь не вмешалось слово «приказ». Молодой выпускник авиаучилища должен был отправиться к месту службы, и Валентине предстояло здесь и сейчас решить свое будущее. Они расписались в Оренбурге 27 октября 1957 года.

В этот момент вся страна только и говорила о первом искусственном спутнике Земли, выведенном на орбиту 4 октября. Лейтенант Гагарин, слушая сводки новостей, и подумать не мог, что через три с половиной года планета будет говорить только о нем.

Луостари — Москва

Из Оренбурга семья Гагариных отправилась в Мурманскую область, в поселок Луостари, где базировался 769-й истребительный авиационный полк 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота. Там в апреле 1959 года родилась старшая дочь Юрия и Валентины — Елена.

На сохранившемся фото тех лет — обычная офицерская семья, каких в СССР были десятки тысяч. О великих свершениях Юрий не думал, его целиком захватила профессия летчика морской авиации.

«Береги девчонок, Валюша». Вдова Юрия Гагарина пережила его на 52 года
Летчик-космонавт Юрий Гагарин, жена Юрия Валентина и их дочь Елена. 1961 год. Фото: РИА Новости

О том, для чего в части появились немногословные офицеры, беседовавшие с молодыми пилотами, никто толком и не знал. Тем, кто их заинтересовал, предлагали попробовать себя «на новой технике». Гагарин ответил согласием и вскоре получил вызов в Москву.

Придирчивая и дотошная комиссия в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале отсеивала кандидатов при малейших сомнениях. Некоторым отрезали даже путь к возвращению в авиацию. Но Гагарин оказался в числе 20 избранных, которые и стали членами первого отряда советских космонавтов.

Валентине пришлось оставить налаженную, пусть и не самую комфортную жизнь в Луостари. С дочерью она ехала в неизвестность. Дело было не столько в месте проживания, сколько в секретности того, чем занимался супруг. Ясно было одно — готовится полет, который для его участника будет сопряжен с максимальной степенью риска.

«Береги девчонок, Валюша». Вдова Юрия Гагарина пережила его на 52 года
Летчик-космонавт Юрий Гагарин, жена Юрия Валентина и их дочь Елена. 1961 год. Фото: РИА Новости/ Юрий Абрамочкин

«Я поняла: все уже предрешено, и отвратить этого нельзя»

Из книги Валентины Гагариной «108 минут и вся жизнь»: «Однажды (не помню сейчас, какой это был день и по какому поводу собрались у нас Юрины товарищи по работе) я невольно стала свидетелем вот такого разговора:

— Теперь уже скоро... Пойдет, наверно, Юра. А может, Гера или кто другой...

Это говорил один из ребят, кажется, Борис Волынов. Отвечал Юра:

— Ну и что же? Кого пошлют, тот и полетит...

Дрогнуло мое сердце. Молнией сверкнула мысль: „Что-то уж очень спокойно он об этом говорит. Наверное, уже все решено“.

7 марта 1961 года у Гагариных родилась вторая дочь, названная Галиной. Юрий был счастлив, но Валентина видела, что, кроме новорожденной дочери, его мысли занимает что-то другое.

«Береги девчонок, Валюша». Вдова Юрия Гагарина пережила его на 52 года
Валентина Гагарина с дочкой Галей. Фото: РИА Новости/ Юрий Абрамочкин

Из книги Валентины Гагариной: «Я понимала, точнее, чувствовала, куда и зачем он едет, но не спрашивала его. Он шутил, болтал о разном, но тоже сознавал всю нелепость этих „пряток“. Ему трудно было скрывать свою непосредственную причастность к надвигающимся событиям...

— Береги девчонок, Валюша, — сказал он тихо и вдруг как-то очень по-доброму посмотрел на меня.

Я поняла: все уже предрешено, и отвратить этого нельзя. Ком подступил к горлу, казалось, не смогу сдержаться и расплачусь. Но я сдержалась».

Испытание славой

«Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать», — писал Юрий Гагарин жене в своем прощальном письме.

«Береги девчонок, Валюша». Вдова Юрия Гагарина пережила его на 52 года Ещё одна версия гибели Юрия Гагарина

Он оставил его товарищам по отряду космонавтов 12 апреля 1961 года, на тот случай, если полет «Востока-1» закончится катастрофой. О письме Гагарина тогда забудут и вспомнят лишь в марте 1968 года, когда авиакатастрофа под Киржачом унесет жизнь первого космонавта Земли.

А тогда, в апреле 1961 года, Советский Союз ликовал. За 108 минут своего звездного путешествия Гагарин превратился из старшего лейтенанта в майора, из никому не известного летчика в кумира целой планеты.

Награды, почести, удостоверение с лаконичной записью «Пропускать везде», обеды с премьер-министрами, президентами и даже с английской королевой. Гагарину не хватало знаний в области этикета, но его ослепительная улыбка было способна растопить любой лед недоверия.

Валентина, работавшая лаборанткой в Медуправлении Звездного городка, превратилась «первую леди» космического перевопроходца, которой приходилось сопровождать его в международных поездках и соответствовать новому высокому статусу.

Это было нелегким испытанием для обоих. Скажем так: Гагарин «медные трубы» перенес лучше, чем многие его коллеги. Он добился права вернуться к подготовке к новым полетам, стал дублером Владимира Комарова при полете «Союза-1», мечтал о Луне. 

«Береги девчонок, Валюша». Вдова Юрия Гагарина пережила его на 52 года
Юрий Гагарин с дочкой Галей и женой Валентиной на отдыхе в Крыму. Фото: РИА Новости

Жизнь с достоинством

Гибель Комарова, а перед этим смерть главного конструктора Сергея Королева оказали гнетущее действие на отряд космонавтов. За спиной у Гагарина шли разговоры о том, что его, как национальное достояние, надо поберечь. И, наверное, Валентина втайне была с этим согласна — ведь ее Юрий уже сделал то, чего не делал до него ни один человек в мире.

Но она знала, что для мужа его работа, полеты — это самое главное. Гагарин буквально пробил разрешение на возобновление летной подготовки космонавтов в качестве пилотов боевых самолетов. Он оттачивал утраченные было навыки с инструктором, готовился к самостоятельному вылету, когда случилось непоправимое...

«Вырасти дочек и устраивай личную жизнь», — таким было завещание Юрия Валентине. Она честно справилась с первым, а второе... Личная жизнь Валентины Ивановны закончилась вместе с гибелью мужа.

Сначала воспитывала дочерей, потом внуков, дождалась правнука. Друзьями ее были коллеги Юрия по первому отряду и их жены. Других в свою жизнь она впускать не хотела.

Книгу о муже ее буквально убедили написать. Она получилась хорошей, искренней, но продолжать активную деятельность в этом направлении Валентина Ивановна не желала.

«Береги девчонок, Валюша». Вдова Юрия Гагарина пережила его на 52 года
Юрий Гагарин (справа) с женой Валентиной (слева на втором плане) и дочерьми Галей и Леной. Фото: РИА Новости/ Александр Моклецов

До самого выхода на пенсию в середине 1990-х она работала там же, в Медуправлении Звездного городка. «Жареные сенсации» постсоветского периода, связанные с именем Юрия Гагарина, лишили прессу возможности общаться с его вдовой.

Постепенно уходили из жизни космонавты первого отряда, их близкие. Валентина Гагарина жила все в том же доме, куда они въехали вместе с Юрием. Каждый раз, заходя в подъезд, она смотрела на барельеф мужа, а из окон квартиры был виден его памятник. Помогало ли ей это или угнетало? Если за многие годы Валентина Ивановна ничего не захотела менять, наверное, она жила в ладу с самой собой.

Различные ток-шоу готовы были заплатить миллионы за минимальный эксклюзив с ней, но эта суета была неблизка Валентине Гагариной.

Свой путь она прошла с достоинством и так же достойно его завершила.

 
Теги: Новости
 
 
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Различные ток-шоу готовы были заплатить миллионы за минимальный эксклюзив с ней, но эта суета была неблизка Валентине Гагариной.
 
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