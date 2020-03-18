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О стимулировании трудовой мобильности граждан

18.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Переселение безработных и членов их семей на новое место жительства и работы производится в случае предоставления безработным работы в другой местности в целях  содействия их занятости, обеспечения нанимателей работниками и осуществляется на добровольных началах в пределах Республики Беларусь.

Право на оказание содействия в переселении на новое место  жительства и работы имеют только безработные.

Безработным, заключившим договор, одним из пунктов которого является обязанность безработного не расторгать трудовой договор с нанимателем в течении 1 года с даты трудоустройства, управлением по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения нанимателя производится безвозмездная выплата денежных средств в размере семикратной величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату трудоустройства (в настоящее время это 1679 руб. 09 коп.).

Дополнительно производится выплата денежных средств безработным в размере двукратной величины бюджета прожиточного минимума (479 руб.74 коп.) при переселении безработных из городов на новое место жительства и работы в малые, средние городские поселения, в сельскую местность, а также в города-спутники.

Расходы по перевозке имущества возмещаются по фактическим расходам безработного, а в случае оплаты расходов на переезд безработного и членов его семьи нанимателем, возмещение расходов производится непосредственно нанимателю после предоставления подтверждающих документов.

За более подробной информацией обращаться в отдел занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 4, тел. 5-91-60.

Сергей ЕМЕЛЬЯНЧИК,

заместитель начальника

управления — начальник

отдела занятости и трудовых

отношений управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского  райисполкома.                                  

 


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Переселение безработных и членов их семей на новое место жительства и работы производится в случае предоставления безработным работы в другой
 
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