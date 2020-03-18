ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Крылья Ангелов» проведут полумарафон с дистанционным участием в поддержку детей-аутистов

18.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Команда «Крылья Ангелов» 22 марта организует уже ставший традиционным полумарафон «Иначе» накануне Всемирного дня информирования о проблеме аутизма по принципу дистанционного участия — пробежать его можно, находясь в любой точке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

«Крылья Ангелов» проведут полумарафон с дистанционным участием в поддержку детей-аутистов

Четвертый год клуб проводит инклюзивный полумарафон «Иначе» с тающей дистанцией. Это значит, что маршрут предусматривает разворот ровно посередине дистанции и возвращение к финишу по уже знакомому пути. Тот, кто первым преодолевает половину дистанции, получает пальму первенства и право разворачивать к финишу остальных участников. Таким образом, дистанция до финиша начинает «таять» для менее быстрых бегунов, сокращая им нагрузку. Состязание за призовые места длится только до середины дистанции: развернувшись, участники бегут к финишу комфортным для себя темпом.

В этом году организаторы предусмотрели возможность дистанционного участия в полумарафоне: пробежать «Иначе» можно, находясь в любой точке Беларуси. Надо лишь зарегистрироваться на пробег, указав свой почтовый адрес, выйти на пробежку в своем городе и отправить организаторам свой трек. После регистрации участник получит почтой стартовый номер, а по окончании забега — медаль финишера и подарки от компаний-партнеров мероприятия.

«В зеркале статистики аутизм выглядит пугающе: ВОЗ говорит о соотношении детей с аутизмом к здоровым как 1 к 160, американская медицина — как 1 к 59. Проблема социальной адаптации детей и взрослых с аутизмом давно вышла за рамки семьи или даже отдельного государства, — отмечают организаторы. — Дети с аутизмом оказались в числе первых участников команды «Крылья Ангелов». Наблюдая за их взрослением, мы не понаслышке знаем, что совместный спорт — физическая активность, достижение цели и радость движения — успешно сближают обычных и особых людей. Ради этого на полумарафоне будет тающая дистанция, которая позволяет сильным лидерам не только насладиться собственным триумфом, но и сделать победу доступной для менее подготовленных участников».

За четыре года организаторы отметили позитивные перемены в отношении общества к людям с аутизмом. Появляется понимание, что с этим диагнозом можно жить, заниматься спортом, учиться, работать. Команда «Крылья Ангелов» рассчитывает, что очередное мероприятие позволит расширить границы этого знания.

Желающих принять участие в минском старте «Иначе» приглашают на площадку у Минского городского дворца культуры (ул. Маяковского, 129). Детям и начинающим предложено пробежать 600 м, а вот будущему победителю придется преодолеть 21 км (в сумме — туда и обратно).

Организатором мероприятия выступает некоммерческая организация «Команда «Крылья Ангелов».

Белта

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда "Крылья Ангелов" 22 марта организует уже ставший традиционным полумарафон "Иначе" накануне Всемирного дня информирования о проблеме аутизма по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не оставайтесь в стороне!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика