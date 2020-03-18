«Крылья Ангелов» проведут полумарафон с дистанционным участием в поддержку детей-аутистов

Источник материала: Газета Авангард

Команда «Крылья Ангелов» 22 марта организует уже ставший традиционным полумарафон «Иначе» накануне Всемирного дня информирования о проблеме аутизма по принципу дистанционного участия — пробежать его можно, находясь в любой точке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.





Четвертый год клуб проводит инклюзивный полумарафон «Иначе» с тающей дистанцией. Это значит, что маршрут предусматривает разворот ровно посередине дистанции и возвращение к финишу по уже знакомому пути. Тот, кто первым преодолевает половину дистанции, получает пальму первенства и право разворачивать к финишу остальных участников. Таким образом, дистанция до финиша начинает «таять» для менее быстрых бегунов, сокращая им нагрузку. Состязание за призовые места длится только до середины дистанции: развернувшись, участники бегут к финишу комфортным для себя темпом.

В этом году организаторы предусмотрели возможность дистанционного участия в полумарафоне: пробежать «Иначе» можно, находясь в любой точке Беларуси. Надо лишь зарегистрироваться на пробег, указав свой почтовый адрес, выйти на пробежку в своем городе и отправить организаторам свой трек. После регистрации участник получит почтой стартовый номер, а по окончании забега — медаль финишера и подарки от компаний-партнеров мероприятия.

«В зеркале статистики аутизм выглядит пугающе: ВОЗ говорит о соотношении детей с аутизмом к здоровым как 1 к 160, американская медицина — как 1 к 59. Проблема социальной адаптации детей и взрослых с аутизмом давно вышла за рамки семьи или даже отдельного государства, — отмечают организаторы. — Дети с аутизмом оказались в числе первых участников команды «Крылья Ангелов». Наблюдая за их взрослением, мы не понаслышке знаем, что совместный спорт — физическая активность, достижение цели и радость движения — успешно сближают обычных и особых людей. Ради этого на полумарафоне будет тающая дистанция, которая позволяет сильным лидерам не только насладиться собственным триумфом, но и сделать победу доступной для менее подготовленных участников».

За четыре года организаторы отметили позитивные перемены в отношении общества к людям с аутизмом. Появляется понимание, что с этим диагнозом можно жить, заниматься спортом, учиться, работать. Команда «Крылья Ангелов» рассчитывает, что очередное мероприятие позволит расширить границы этого знания.

Желающих принять участие в минском старте «Иначе» приглашают на площадку у Минского городского дворца культуры (ул. Маяковского, 129). Детям и начинающим предложено пробежать 600 м, а вот будущему победителю придется преодолеть 21 км (в сумме — туда и обратно).

Организатором мероприятия выступает некоммерческая организация «Команда «Крылья Ангелов».