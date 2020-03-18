В 2021 году в Минске начнется модернизация 1-ой детской стоматологической поликлиники

Источник материала: Tut.by

В 2021 году начнется модернизация 1-ой детской стоматологической поликлиники в Минске. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».



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Полная модернизация и капитальный ремонт здания начнутся в 2021 году. Сейчас согласовывается проектно-сметная документация. Работы будут вести поэтапно, поэтому во время ремонта полностью учреждение закрывать не будут.

Главный врач поликлиники Евгения Коршикова рассказывает, после модернизации поменяется внешний вид и наполнение, чтобы в одном месте врачи могли оказать полный комплекс услуг.

— Предстоит отремонтировать помещения, заменить оборудование на самое современное. Будут внедрены информационные и лазерные технологии лечения. Появится новый рентген. Планируем открыть зуботехническую лабораторию, чтобы наши пациенты могли получать и ортодонтическую помощь, — говорит Коршикова.

В холлах и кабинетах установят мониторы, на которых будут транслировать обучающие и развлекательные программы, чтобы развлечь детей.

1-я детская городская стоматологическая поликлиника открылась в сентябре 1952 года. По нынешнему адресу Сморговский тракт, 10 она располагается с октября 1996 года.