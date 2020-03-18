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В Светлогорске кроссовер на высокой скорости влетел в лес, едва не сбив велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Утром 16 марта в Светлогорске Hyundai на высокой скорости влетел в лес. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.
Происшествие случилось в микрорайоне Полесье. Как сообщает «
Очевидцы аварии
Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГАИ.
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Очевидцы аварии рассказывают в соцсетях, что в машине стоял сильный запах алкоголя.
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