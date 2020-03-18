В Светлогорске кроссовер на высокой скорости влетел в лес, едва не сбив велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Утром 16 марта в Светлогорске Hyundai на высокой скорости влетел в лес. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Происшествие случилось в микрорайоне Полесье. Как сообщает « Ранак », 30-летнему водителю кроссовера повезло, что автомобиль вылетел в лес с молодыми деревьями, а старая сосна оказалась чуть в стороне от траектории движения. На записи видно, что мог пострадать и велосипедист, который ехал в это время по лесной тропинке.

Очевидцы аварии рассказывают в соцсетях, что в машине стоял сильный запах алкоголя.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГАИ.