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В Светлогорске кроссовер на высокой скорости влетел в лес, едва не сбив велосипедиста

18.03.2020 11:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 16 марта в Светлогорске Hyundai на высокой скорости влетел в лес. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Происшествие случилось в микрорайоне Полесье. Как сообщает «Ранак», 30-летнему водителю кроссовера повезло, что автомобиль вылетел в лес с молодыми деревьями, а старая сосна оказалась чуть в стороне от траектории движения. На записи видно, что мог пострадать и велосипедист, который ехал в это время по лесной тропинке.

Очевидцы аварии рассказывают в соцсетях, что в машине стоял сильный запах алкоголя.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГАИ.

 
 
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Очевидцы аварии рассказывают в соцсетях, что в машине стоял сильный запах алкоголя.
 
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