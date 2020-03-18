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За нарушения общественного порядка пинчан осудили в ЛТП

18.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> «Ну, граждане  алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто желает сегодня поработать?» — эта известная  фраза из культового советского фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» отражает главную тему  нашего материала. Речь пойдет о людях, страдающих алкогольной и  наркотической зависимостью, ведущих антисоциальный образ жизни, для которых принудительная изоляция в Лечебно-трудовом профилактории (ЛТП) — это возможность социально реабилитироваться и изменить свою жизнь к лучшему.

В Пинске состоялся суд над лицами, которые  неоднократно нарушали общественный порядок: появлялись в общественных местах  пьяными, вели неподобающий образ жизни. Многие из них не работают, устраивают скандалы родным, одним словом, разрушают свою жизнь и жизнь своих близких. 

Василий, (имя изменено), 1964 г.р., уже успел «примелькаться» правоохранителям: ведет аморальный образ жизни, неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Совершает правонарушения в основном на пьяную голову. Для Василия быть в «одурманивающем» состоянии более привычно, нежели в трезвом. Признается, что в выборе спиртного особо не  привередлив. Но на путь исправления мужчина становиться не хочет: тяга к алкоголю сильнее. Сколько уже лет пьет, Василий  и не помнит.  С марта 1995 года пинчанин стоит на учете в наркологическом диспансере. ЛТП для него уже привычная среда, ведь там он бывал  три раза. 

Виктор пьет с 2005 года.  После развода с женой его жизнь медленно, но верно пошла под откос. Этим он объясняет тягу к алкоголю. К тому же последнее время Виктор не мог найти общий язык с матерью, как итог — семейные ссоры, которые оканчивались вызовом участкового инспектора милиции. В милицейском протоколе у пинчанина фигурирует строка «причинение нравственных страданий близкому человеку — матери». 

Степан в состоянии алкогольного опьянения также совершает различные правонарушения. Например, один раз он похитил бутылку водки, аргументируя это тем, что «она сама так захотела». 

 Так и Григорий прожигает свою жизнь, упиваясь до беспамятства. 

Все пинчане, ведущие аморальный образ жизни,  по решению суда были направлены на принудительное лечение от алкоголизма в ЛТП. 

— Судебная практика показывает, что употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ является основной причиной совершения правонарушений и преступлений, — отмечает и.о. председателя суда Пинского района и г. Пинска И.С. Корец. — Направление таких граждан в лечебно-трудовые профилактории способствует предупреждению совершения ими новых правонарушений и преступлений. Судом Пинского района и г. Пинска в 2018 г. приняты решения о направлении 104 жителей г. Пинска и Пинского района в лечебно-трудовые профилактории, в 2019-м —  90  человек направлены в лечебно-трудовые профилактории для медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду.

В соответствии с нормами Закона Республики Беларусь от 04.01.2010 № 104-З «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них»  в лечебно-трудовые профилактории могут направляться граждане, больные хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, которые в течение года три и более раза привлекались к административной ответственности за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. Эти граждане, как правило,  получали предупреждение о возможности направления в лечебно-трудовые профилактории, но в течение года после этого привлекались к административной ответственности за совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

Также в лечебно-трудовые профилактории могут быть направлены граждане, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, если они дважды в течение года нарушали трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных напитков, потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,  и были предупреждены о возможности направления в лечебно-трудовой профилакторий, однако в течение года после  этого нарушали трудовую дисциплину по причине употребления алкоголя, наркотиков и т.д. 


СПРАВОЧНО: 

Первый ЛТП на территории СССР был создан в 1964 г. в Казахстане.  Впоследствии заведения подобного типа стали открываться и в других республиках. В марте 1974 г. вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О принудительном лечении и трудовом перевоспитании хронических алкоголиков». Им устанавливалось, что в ЛТП должны направляться лица, «уклоняющиеся от лечения или продолжающие пьянствовать после лечения, нарушающие трудовую дисциплину, общественный порядок или правила социалистического общежития». По аналогии с «пятой колонной» контингент ЛТП стали в народе именовать «пятой бригадой». Ныне они остались лишь в Приднестровье и Беларуси.

Наталья ЛЕШКЕВИЧ
 
 
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«Ну, граждане  алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто желает сегодня поработать?» — эта известная  фраза из культового советского фильма «Операция «Ы» и...
 
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