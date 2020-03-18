За нарушения общественного порядка пинчан осудили в ЛТП

Источник материала: Пинский Вестник

«Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто желает сегодня поработать?» — эта известная фраза из культового советского фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» отражает главную тему нашего материала. Речь пойдет о людях, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, ведущих антисоциальный образ жизни, для которых принудительная изоляция в Лечебно-трудовом профилактории (ЛТП) — это возможность социально реабилитироваться и изменить свою жизнь к лучшему.



В Пинске состоялся суд над лицами, которые неоднократно нарушали общественный порядок: появлялись в общественных местах пьяными, вели неподобающий образ жизни. Многие из них не работают, устраивают скандалы родным, одним словом, разрушают свою жизнь и жизнь своих близких.



Василий, (имя изменено), 1964 г.р., уже успел «примелькаться» правоохранителям: ведет аморальный образ жизни, неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Совершает правонарушения в основном на пьяную голову. Для Василия быть в «одурманивающем» состоянии более привычно, нежели в трезвом. Признается, что в выборе спиртного особо не привередлив. Но на путь исправления мужчина становиться не хочет: тяга к алкоголю сильнее. Сколько уже лет пьет, Василий и не помнит. С марта 1995 года пинчанин стоит на учете в наркологическом диспансере. ЛТП для него уже привычная среда, ведь там он бывал три раза.



Виктор пьет с 2005 года. После развода с женой его жизнь медленно, но верно пошла под откос. Этим он объясняет тягу к алкоголю. К тому же последнее время Виктор не мог найти общий язык с матерью, как итог — семейные ссоры, которые оканчивались вызовом участкового инспектора милиции. В милицейском протоколе у пинчанина фигурирует строка «причинение нравственных страданий близкому человеку — матери».



Степан в состоянии алкогольного опьянения также совершает различные правонарушения. Например, один раз он похитил бутылку водки, аргументируя это тем, что «она сама так захотела».



Так и Григорий прожигает свою жизнь, упиваясь до беспамятства.



Все пинчане, ведущие аморальный образ жизни, по решению суда были направлены на принудительное лечение от алкоголизма в ЛТП.



— Судебная практика показывает, что употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ является основной причиной совершения правонарушений и преступлений, — отмечает и.о. председателя суда Пинского района и г. Пинска И.С. Корец. — Направление таких граждан в лечебно-трудовые профилактории способствует предупреждению совершения ими новых правонарушений и преступлений. Судом Пинского района и г. Пинска в 2018 г. приняты решения о направлении 104 жителей г. Пинска и Пинского района в лечебно-трудовые профилактории, в 2019-м — 90 человек направлены в лечебно-трудовые профилактории для медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду.



В соответствии с нормами Закона Республики Беларусь от 04.01.2010 № 104-З «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них» в лечебно-трудовые профилактории могут направляться граждане, больные хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, которые в течение года три и более раза привлекались к административной ответственности за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. Эти граждане, как правило, получали предупреждение о возможности направления в лечебно-трудовые профилактории, но в течение года после этого привлекались к административной ответственности за совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.



Также в лечебно-трудовые профилактории могут быть направлены граждане, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, если они дважды в течение года нарушали трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных напитков, потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, и были предупреждены о возможности направления в лечебно-трудовой профилакторий, однако в течение года после этого нарушали трудовую дисциплину по причине употребления алкоголя, наркотиков и т.д.







СПРАВОЧНО:



Первый ЛТП на территории СССР был создан в 1964 г. в Казахстане. Впоследствии заведения подобного типа стали открываться и в других республиках. В марте 1974 г. вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О принудительном лечении и трудовом перевоспитании хронических алкоголиков». Им устанавливалось, что в ЛТП должны направляться лица, «уклоняющиеся от лечения или продолжающие пьянствовать после лечения, нарушающие трудовую дисциплину, общественный порядок или правила социалистического общежития». По аналогии с «пятой колонной» контингент ЛТП стали в народе именовать «пятой бригадой». Ныне они остались лишь в Приднестровье и Беларуси.



Наталья ЛЕШКЕВИЧ