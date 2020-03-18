В Балтиморе произошла стрельба около школы, когда ученики шли домой

Источник материала: СТВ

Новости США. Стрельба в американском Балтиморе: ранения получили 7 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел рядом со школой. Первые выстрелы прозвучали, когда ученики возвращались после занятий домой. По предварительной информации, огонь открыл один человек.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Десятки районов города оцеплены. Местных жителей призывают не покидать свои дома. Нападавшего ищут.



