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Шаг в неизвестность. 55 лет назад человек впервые вышел в открытый космос

18.03.2020 12:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Ровно 55 лет назад был совершен первый выход человека в открытый космос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шаг в неизвестность сделал советский космонавт Алексей Леонов.

Шаг в неизвестность. 55 лет назад человек впервые вышел в открытый космос

Шаг в неизвестность. 55 лет назад человек впервые вышел в открытый космос

Полет 1965 года стал по-настоящему легендарным. Космонавтам пришлось преодолеть немало сложностей. Корабль «Восход» потребовалось сажать вручную, а от давления скафандр Леонова раздуло так, что он практически не мог пошевелиться.

К счастью, все завершилось благополучно. В общей сложности, в открытом космическом пространстве Алексей Леонов провел 12 минут и 9 секунд.

Шаг в неизвестность. 55 лет назад человек впервые вышел в открытый космос

Шаг в неизвестность. 55 лет назад человек впервые вышел в открытый космос

Люди в материале: Алексей Леонов

 
 
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Новости мира. Ровно 55 лет назад был совершен первый выход человека в открытый космос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шаг в неизвестность сделал...
 
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