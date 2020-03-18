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«Важно грамотно использовать ресурсы, чтобы принести максимальную пользу людям». Интервью с заместителем председателя областного исполнительного комитета Виктором Пранюком

18.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Важно грамотно использовать ресурсы, чтобы принести максимальную пользу людям». Интервью с заместителем председателя областного исполнительного комитета Виктором Пранюком

Нынешний год – особый для Беларуси и для Гродненщины.

Это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, выборов Главы государства. На высоком уровне готовятся юбилейные торжества в честь 500-летия Жировичского монастыря, Гродно примет масштабный Республиканский фестиваль национальных культур.
 
«Важно грамотно использовать ресурсы, чтобы принести максимальную пользу людям». Интервью с заместителем председателя областного исполнительного комитета Виктором Пранюком
 
На каких принципах строится работа идеологического актива области в таком напряженном графике, какие актуальные задачи стоят перед социальной сферой Гродненщины и как они решаются, в интервью «Гродзенскай праўдзе» рассказал заместитель председателя областного исполнительного комитета Виктор Пранюк.
 
– Виктор Францевич, 2020 год проходит под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Какие общие идеи, проекты, знаковые мероприятия должны, на Ваш взгляд, объединить все поколения жителей Гродненщины?
 
– 75-летие Великой Победы – очень важная дата для каждого белоруса, нет ни одной семьи в республике, Гродненской области, которой бы не коснулись те далекие события. К сожалению, осталось не так много ветеранов, которые сегодня делятся своими воспоминаниями с молодым поколением. О Великой Отечественной написано много исторических произведений, научных трудов, однако они не могут передать те эмоции, переживания, с которыми ветераны рассказывают молодежи о боях на фронте, тяготах оккупации, о трудовых подвигах в тылу ради долгожданной общей Победы. Поэтому мероприятия, которые проводятся во всех районах нашей области, всегда будут носить эмоциональный окрас.
 
«Важно грамотно использовать ресурсы, чтобы принести максимальную пользу людям». Интервью с заместителем председателя областного исполнительного комитета Виктором Пранюком
 
Одни из важных целей – сформировать у молодого поколения трепетное отношение и, самое главное, сохранить интерес к тем героическим событиям, вовлечь в работу по увековечению памяти.
 
Подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы – не просто организация концерта, праздничного шествия, салюта, хотя это обязательные атрибуты. Это забота о ветеранах, блокадниках, тружениках тыла. Не остаются без внимания мемориалы, обелиски, места воинской славы.
 
– На протяжении февраля подведены итоги работы всех отраслей социального комплекса региона. Сделано немало. Так, сфера здравоохранения Гродненщины признана лучшей в стране по результатам 2019 года. Сфера образования отличилась высокими результатами в ЦТ, спортсмены – успешными выступлениями на II Европейских играх, СМИ – тринадцатью наградами Национального конкурса «Золотая Литера». Какие задачи перед социальной сферой поставлены на нынешний год?
 
– Социальная сфера очень многогранна. На нее расходуется свыше 70 процентов консолидированного бюджета области и, соответственно, районов. Это большие средства, необходимо грамотно ими распорядиться, чтобы они принесли максимальную пользу для людей.
 
В сфере образования в минувшем году введены в эксплуатацию шесть объектов: школа и детский дом семейного типа в Гродно, детский сад в Лиде, а также школа, детский сад и Дом детского творчества в Островце. Строительство новых детских садов в большинстве городов решило проблему шаговой доступности таких дошкольных учреждений, да и мест в них достаточно. Примером отвечающих самым современным требованиям стали школы в гродненских микрорайонах Ольшанка и Вишневец, в Островце, будет строиться школа в Девятовке в областном центре. Созданы все условия для получения качественного среднего образования. Капитальные ремонты проведены в девяти школах, в пяти – за счет средств Всемирного банка. Переоборудованы пищеблоки в тридцать одном учреждении образования.
 
«Важно грамотно использовать ресурсы, чтобы принести максимальную пользу людям». Интервью с заместителем председателя областного исполнительного комитета Виктором Пранюком
 
У здравоохранения области в республиканском смотре качества и культуры медицинского обслуживания населения первое место. Это значит, что направления работы выбраны правильно. Одно из приоритетных – создание крупных медицинских центров в Гродно, Волковыске, Лиде, Островце, оснащенных высокотехнологичным медицинским оборудованием, компьютерными томографами, МРТ, ангиографами. Это позволяет максимально охватить качественным медицинским обслуживанием население области. Почему выбраны именно эти райцентры? Они расположены так, что в радиусе 70–80 километров житель любой деревни сможет воспользоваться услугами современной больницы. Островецкая клиническая больница, например, первая очередь которой уже сдана, сегодня оказывает помощь жителям Сморгони, Ошмян и даже соседних районов Минской области.
 
«Важно грамотно использовать ресурсы, чтобы принести максимальную пользу людям». Интервью с заместителем председателя областного исполнительного комитета Виктором Пранюком
 
Мы ни в коей мере не откажемся от центральных районных больниц, максимально сохраним сеть ФАПов. Однако в отдельных населенных пунктах содержание ФАПов становится нецелесообразным. Поэтому в планах использовать опыт Щучинского района, где появился передвижной фельдшерско-акушерский пункт.
 
В области создана первая в республике университетская клиника. В рамках инвестиционной программы строится областной онкологический диспансер.
 
В сфере социальной защиты населения серьезные подвижки произошли по созданию безбарьерной среды. Работа в этом направлении должна вестись не только комитетом по труду, занятости и социальной защите облисполкома, но и всеми заинтересованными, начиная от собственников зданий и заканчивая автотранспортными предприятиями.
В государстве особое отношение к пожилым людям. Есть возможность размещать одиноких пожилых людей в домах-интернатах, в отделениях круглосуточного пребывания. Созданы дома совместного самостоятельного проживания с комфортными условиями для жизни. В территориальных центрах социального обслуживания населения, домах-интернатах, домах с круглосуточным пребыванием, самостоятельного проживания и на дому обслуживаются порядка 20 тысяч жителей региона. Еще одна новая форма – замещающие семьи. В 18 районах появились 38 замещающих семей для пожилых граждан и инвалидов.
 
«Важно грамотно использовать ресурсы, чтобы принести максимальную пользу людям». Интервью с заместителем председателя областного исполнительного комитета Виктором Пранюком
 
Важные вехи в сфере культуры области в нынешнем году – XIII Республиканский фестиваль национальных культур, проект «Лида – культурная столица Беларуси-2020».
Открытая в 2019 году в Гродно филармония стала огромной концертной площадкой для всей области. Есть зал европейского уровня, где можно проводить не только концерты, но и бизнес-форумы.
 
«Важно грамотно использовать ресурсы, чтобы принести максимальную пользу людям». Интервью с заместителем председателя областного исполнительного комитета Виктором Пранюком
 
Амбициозные планы по реконструкции комплекса Старого замка в Гродно. В 2020 году планируется закончить работы на 1-й очереди и начать проектирование здания дворца. К работе привлекаются специализированные организации, в том числе ОАО «Белреставрация». Продолжаются работы в Лидском, Гольшанском, Кревском, Новогрудском замках.
На высоком уровне готовятся юбилейные торжества в честь 500-летия Жировичского монастыря и 550-летия обретения Жировичской иконы Божией Матери.
 
«Важно грамотно использовать ресурсы, чтобы принести максимальную пользу людям». Интервью с заместителем председателя областного исполнительного комитета Виктором Пранюком
 
В последнее время волнует падение интереса к печатной книге. Перед сферой культуры поставлена задача переформатировать работу, в том числе библиотек, клубов в сельской местности, использовать инновационные, адресные формы работы, привлекающие читателей. Значимым событием стал переезд в отдельное здание в центре города областной научной библиотеки имени Е.Ф. Карского.
 
«Важно грамотно использовать ресурсы, чтобы принести максимальную пользу людям». Интервью с заместителем председателя областного исполнительного комитета Виктором Пранюком
 
Активно развивается спорт. За последние несколько лет появилось очень много серьезных спортивных объектов. Это бассейны, спортивные комплексы – недавно один открылся в Островце, вскоре будет сдан в Новогрудке, планируется строительство в Слониме. На сегодняшний день занятия спортом в современных условиях стали доступны практически каждому жителю области.
 
Ведущие спортсмены региона хорошо выступили на II Европейских играх, других значимых форумах. Надеемся на достойные результаты на Олимпиаде в Токио.
 
«Важно грамотно использовать ресурсы, чтобы принести максимальную пользу людям». Интервью с заместителем председателя областного исполнительного комитета Виктором Пранюком
 
– Гродненщина все больше становится туристическим регионом. Что еще предстоит сделать на пути дальнейшего развития туристического потенциала региона?
 
– Важным событием 2019 года стало расширение зоны безвизового режима, а также увеличение до 15 суток продолжительности пребывания безвизовых туристов в стране. Благодаря этому нашу область посетили около 130 тысяч безвизовых гостей, всего же в регионе побывали почти 248 тысяч иностранцев. За пять лет экспорт туристических услуг вырос с 5 до 15 миллионов долларов.
 
«Важно грамотно использовать ресурсы, чтобы принести максимальную пользу людям». Интервью с заместителем председателя областного исполнительного комитета Виктором Пранюком
 
Гродненский облисполком готовился к введению безвизового режима: созданы сайт grodnovisafree.by, мобильное приложение по М6 и другие электронные ресурсы. Открываются хостелы, частные гостиницы, главное – чтобы они платили налоги и работали прозрачно. Для нас очень важно, что появляются белорусские туристические операторы, которые работают на въездной туризм, сегодня их более шестидесяти.
 
«Важно грамотно использовать ресурсы, чтобы принести максимальную пользу людям». Интервью с заместителем председателя областного исполнительного комитета Виктором Пранюком
 
Стоит отметить взаимодействие туроператоров со всеми субъектами туристического бизнеса: с домами культуры, музеями, объектами спорта и общепита. В эту работу должны включиться как государственные, так и негосударственные предприятия. Что бы хотелось поменять? Прежде всего, сделать более гибкой систему бронирования, исправить системные ошибки в работе гостиниц коммунальной формы собственности.
 
Значительно выросло количество объектов общепита. Необходимо продолжить работу по брендированию их в национальном стиле, презентовать национальное меню. Нужно уделять внимание мелочам: знанию иностранных языков, умению встретить гостей, парковкам.
 
Активнее могли бы работать агроусадьбы, их сегодня почти 400.
 
«Важно грамотно использовать ресурсы, чтобы принести максимальную пользу людям». Интервью с заместителем председателя областного исполнительного комитета Виктором Пранюком
 
Мы должны туризм из сферы развлечений перевести в ранг индустрии, которая будет приносить серьезные доходы в бюджет.
 
– В идеологии любого государства неоценима роль СМИ, а в наше время она заметно возрастает. Каким Вам видится будущее региональной медиасферы? Какие актуальные задачи и вызовы стоят перед средствами массовой информации?
 
– Отрадно, что традиционные средства массовой информации остаются актуальными для населения. На протяжении последних лет тиражи не падают, газеты вышли на стопроцентную самоокупаемость. Меньше стало официоза, появилось больше предметных статей, которые рассказывают о жизни региона, интересных тем, проблемных материалов. Газеты не просто затрагивают проблемы, а стараются вместе с органами власти их решить.
 
С сожалением хочу отметить, что новое десятилетие двадцать первого века ознаменовалось большим потоком фейковой информации. Здесь необходимы жесткая критика и разоблачение фейков с помощью железных аргументов, ссылок на государственные источники и комментарии. Это увеличивает доверие к государственным СМИ и учит людей отвергать любую недостоверную информацию, которая появляется на различных ресурсах, подобных «свободному радио тысячи холмов» (это радио Руанды, вещавшее в 90-е годы прошлого века, разжигавшее межнациональную рознь и подстрекавшее к геноциду, что привело к массовому убийству людей народности тутси).
Наши государственные СМИ за свое слово отвечают.
 
 
Ирина АНИКЕВИЧ
Фото: Артем ТУРЛАЙ из архива «ГП»
https://grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Нынешний год – особый для Беларуси и для Гродненщины. Это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, выборов Главы государства. На высоком уровне готовятся...
 
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