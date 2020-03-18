Новый Volkswagen Amarok создадут на одной платформе с Ford Ranger

Источник материала: Tut.by

В странах Европы все больше автозаводов закрывают на карантин и предприятия Volkswagen в их числе — с четверга автогигант на две недели приостановит работу своих площадок в Германии, Словакии, Испании, Португалии и Польше. Тем не менее, от своего грандиозного плана по выводу грядущих новых моделей для разных рынков концерн пока отказываться не намерен.





Так, на прошедшей недавно ежегодной пресс-конференции Volkswagen был показан скетч пикапа Amarok второго поколения. Судя по эскизу, новый «грузовичок» получит более эффектную по сравнению с нынешней моделью внешность, хотя в реальности, разумеется, пикап будет выглядеть гораздо проще. Информации о новой машине пока немного, но известно, что разрабатывается будущий Amarok в кооперации с Ford — напомним, что в прошлом году концерны объявили о создании стратегического альянса , который займется реализацией широкого перечня проектов.

Это, в частности, совместная разработка электромобилей и беспилотных машин, а также коммерческих автомобилей. И первой разработкой на этом поприще станет новый Amarok, который по части техники станет родственником Ford Ranger следующей генерации. Более того, оба пикапа, скорей всего, будут выпускать на одном предприятии — не исключено, что это будет завод Ford в Мичигане. Презентация новых Amarok и Ranger должна состояться в 2022 году.