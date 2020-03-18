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В Докшицах представили нового председателя райисполкома

18.03.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

В Докшицах представили нового председателя райисполкома

 
Сегодня на 21 сессии Докшицкого районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва утверждена кандидатура нового председателя райисполкома Олега Коваленка.
 
В работе сессии приняли участие председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев, заместитель начальника планового управления Витебского облисполкома Александр Гутарев.
 

В Докшицах представили нового председателя райисполкома

 
Олег Анатольевич Коваленок родился в 1961 году в деревне Козлы Докшицкого района. После окончания Белорусской сельхозакадемии работал агрономом-агрохимиком племзавода «Порплище» в родном районе, затем на протяжении тринадцати лет – главным агрономом колхоза «Комсомолец». С 1999 года – первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Докшицкого райисполкома, с 2002 – первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Шумилинского райисполкома. В 2007 году назначен на должность председателя Ушачского райисполкома. Работал заместителем директора по идеологической, кадровой работе и быту ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод». С 2013 года возглавляет Полоцкий филиал РУП «Витебское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». В 2006 году закончил Академию управления при Президенте РБ по специальности «Государственное и местное управление».
 

В Докшицах представили нового председателя райисполкома

 
Как отмечалось в выступлениях, Олег Коваленок зарекомендовал себя компетентным, энергичным и деловым работником, умелым организатором, принципиальным и инициативным руководителем, способным грамотно анализировать проблемные ситуации и осуществлять координацию работы подчиненных по их разрешению. Владеет глубокими знаниями в области экономики и сельского хозяйства.
 

В Докшицах представили нового председателя райисполкома

Депутаты единогласно проголосовали за Олега Коваленка. Вручая ему служебное удостоверение, Владимир Терентьев определил основные направления деятельности районной вертикали власти и выразил надежду, что новый глава райисполкома успешно справится с решением поставленных задач.

 

В Докшицах представили нового председателя райисполкома

 

 
 
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  Сегодня на 21 сессии Докшицкого районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва утверждена кандидатура нового председателя райисполкома Олега Коваленка.  
 
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