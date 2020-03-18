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Налоговая про услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции

18.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Иллюстративное фото

С наступлением весны растет и популярность видов деятельности, связанных со вспашкой и культивацией земельных участков. А значит, увеличивается количество физических лиц, планирующих оказывать услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции.

Пунктом 3 статьи 337 Налогового кодекса Республики Беларусь предусмотрено право граждан заниматься оказанием услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции потребителям без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

До начала осуществления деятельности необходимо подать в налоговый орган уведомление (в письменной форме либо в электронном виде) и уплатить единый налог.

Ставка единого налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и предъявляется налоговым органом на основании поданного уведомления и составляет за месяц в г. Слуцке – 16,00 руб.; в г. Копыле и Копыльском районе, г. Старые Дороги и Стародорожском районе, Слуцком районе – 13,00 руб.

При наличии права на снижение установленной ставки единого налога документы, подтверждающие право на льготу по единому налогу, представляются одновременно с уведомлением.

Обращаем внимание, что деятельность должна осуществляться самостоятельно без привлечения других лиц.

Потребителем услуги должно быть физическое лицо, единый налог уплачивается ежемесячно и только за те месяцы, в которых деятельность осуществляется.

За более полной информацией, а также по возникающим вопросам налогообложения обращайтесь в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Слуцкому району (г. Слуцк, ул. Лацкова, 2, каб. 1) или по телефонам:

в г. Слуцке 8 (01795) 5 63 40,

в г. Старые Дороги 8 (01792) 5 89 31, 8 (01792) 3 07 95,

в г. Копыле 8 (01719) 5 04 75, 8 (01719) 5 45 51.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Слуцкому району информирует, что 24 марта 2020 г. с 10.00 до 13.00 будет проводится тематический День информирования по вопросам декларирования физическими лицами доходов, полученных в 2019 году.

Обращайтесь в инспекцию МНС Республики Беларусь по Слуцкому району по адресу г. Слуцк, ул. Лацкова, 2, кабинет 2, телефон 8(01795) 29518, 29384;

в управление по работе с плательщиками по Стародорожскому району по адресу г. Старые Дороги, ул. Пролетарская, 38, кабинет 93, телефон 8(01792)58931;

в управление по работе с плательщиками по Копыльскому району по адресу г. Копыль, пл. Ленина, 6, кабинет 55, телефон 8(01719)50475, 8(01719)55364.

ИМНС по Слуцкому району

 
 
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Планируете пахать или культивировать соседу огород, не забудьте уплатить единый налог за оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции.
 
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