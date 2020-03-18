Как в Бресте решается проблема нехватки мест в детских садах?

Источник материала: Виртуальный Брест

Начало весны – волнительное время для родителей, которые впервые собираются отдавать малышей в детский сад. В это время начинается выдача направлений в дошкольные учреждения.





В двух администрациях Бреста – Московского и Ленинского районов традиционно увеличивается количество обращений.

В областном центре по-прежнему напряженная ситуация с детскими садами, особенно в заречных микрорайонах. Вулька, Южный, Ковалево, Юго-Запад, а также на Дубровке. Чаще всего, именно здесь сложнее отдать ребенка в детский сад рядом с домом. Иногда выходом может стать вариант, когда сад находится возле работы кого-то из родителей. Однако и это не всем подходит и не всегда получается так сделать.

– Отпуск по уходу за ребенком в нашей стране длится три года, по Кодексу Республики Беларусь «Об образовании» мы можем принимать в дошкольные учреждения детей и более раннего возраста, – комментирует ситуацию начальник отдела по образованию Брестского горисполкома Анатолий Носков. – Это создает определенную напряженность в обеспечении местами в дошкольных учреждениях. Управления по образованию не занимаются постановкой на учет детей, это происходит через службу «Одно окно». Специалисты лишь констатируют тот факт, что ребенка поставили на очередь, исходя из его номера, он может претендовать на место в детском саду. Время постановки на учет не гарантирует возможности ходить в сад именно возле дома. По нормативным документам мы должны обеспечить местами там, где это возможно, преимущественно в шаговой доступности. Если такого варианта нет, предлагаются места в дошкольном учреждении по пути на работу родителей.





В Ленинском районе Бреста насчитывается 30 учреждений дошкольного образования и 2 учебно-педагогических комплекса (детский сад – начальная школа). При фактическом количестве мест 5509 на 1 января этого года дошкольным образованием охвачено 6800 детей в возрасте от 2 до 6 лет. На учете состоит 4076 детей от 0 до 5 лет, в том числе в возрасте от 2 до 3 лет – 1601, от 3 до 4 лет – 1065. Основной этап комплектования, имеется в виду выдача направлений, проводится ежегодно в период с марта по август. Начало работы групп 1 сентября.

– При выдаче направлений в учреждения дошкольного образования учитываются возраст и дата постановки ребенка на учет как нуждающегося в дошкольном учреждении района, – рассказывает методист ГУ «Учебно-методический кабинет Ленинского района г. Бреста» Екатерина Гук. – Выдача направлений проводится согласно графику, утвержденному начальником управления по образованию. В нем указываются место и время выдачи направлений, их количество согласно имеющимся свободным местам в порядке очередности.

Данная информация размещается к 1 февраля на сайте управления. Ежегодно в это время родителям предоставляется информация при личном обращении в управление либо по телефонному звонку, направляются письма и обзваниваются те родители, чьи дети получат направления в первую очередь.

– Выдача направлений как в администрации района, так и во время выездных приемов проходит в спокойной обстановке, – продолжает Екатерина Ивановна. – Так, в дошкольные учреждения центральной части района направления выдаются в управлении по образованию по адресу: улица Ленина, 13, в дошкольные учреждения микрорайонов Граевка, Дубровка , Березовка, Речица – во время выездных приемов в учреждения данных микрорайонов. В дальнейшем при наличии свободных мест это происходит в течение календарного года. К слову, данные о количественном составе групп имеются в управлении по образованию на начало каждого месяца.

При определении ребенка в ясли-сад основное внимание уделяется детям 3- и 5-летнего возраста. Дети пяти лет определяются в учреждения практически по первому требованию. Трехлетним, которые не могут быть определены в сады по желанию родителей, предлагают места в других учреждениях района. Однако родители не всегда соглашаются ездить в другой микрорайон, в связи с чем образуется очередь желающих получить место в саду шаговой доступности.





Вместе с тем в администрации района, управлении по образованию рассматриваются отдельные вопросы по определению детей в дошкольные учреждения. Это, прежде всего, дети, находящиеся в социально опасном положении, дети-инвалиды, а также дети из семей с трудными условиями и др.

– Закон Республики Беларусь от 14 июня 2007 года № 239-3 «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» не предусматривает льготу на внеочередное предоставление места в дошкольном учреждении. Перевод детей в другое учреждение осуществляется при наличии в нем свободного места. Вопросы по обмену очередью или местами в дошкольных учреждениях не рассматриваются, как не имеющие законных оснований, – резюмирует собеседник.

Учреждения дошкольного образования Московского района Бреста посещают 11294 ребенка. Здесь функционируют 37 детских садов и 9 учебно-педагогических комплексов.

– В связи с тем, что есть специализированные сады и группы в учреждениях дошкольного образования, переукомплектация мест в среднем составляет 23 процента, на Вульке и в Ковалево – 33, на Востоке – 17 – 20, это немало, – рассуждает главный специалист по дошкольному образованию управления по образованию администрации Московкого района Галина Шестопалова. – Если взять сад №7 в ЮЗМР, в котором есть специализированные группы, в том числе малокомплектные для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, то при норме 312 мест по факту ходит более 400 детей.

Прием по вопросам определения детей в дошкольные учреждения идет ежедневно. Нет такого, что родители с ночи дежурят или толпы людей в коридоре. С марта мы начали выдавать направления на сентябрь. Информация о разделении на районы, которое сделано для удобства, есть на сайте управления по образованию. За весну направление в сады получат около четырех тысяч маленьких граждан.

Работают специалисты и на выездных приемах. Как правило, это те семьи, которым возможно предоставить в этом районе места. Люди приходят в порядке очереди в назначенное время и получают направление, как правило, куда хотят. Естественно, в том случае, если учреждение дошкольного образования осуществляет набор. Бывает, что в саду комплектуют только первые младшие группы, это ясли или только вторые младшие. В таком случае родителям предлагают вариант рядом.





На основании законодательства и при наличии мест ребенка можно перевести в другой детский сад. Для примера: в микрорайоне Восток 17 учреждений дошкольного образования, новые дома практически не строятся, поэтому проблем с определением детей в детский сад нет. А вот в новых районах и там, где активно ведется строительство, ситуация сложнее. Только в Южном микрорайоне больше 350 желающих попасть в первую младшую группу, а мест всего 45.

– Разумеется, если есть места, мы переводим, – продолжает Галина Федоровна. – Полную ситуацию мы видим в августе-сентябре. Бывает, что дети выбывают из дошкольных учреждений. Причин этому много. Например, часто детей после консультации специалистов оформляют в логопедические сады или специализированные группы.

Нигде не прописано, что можно поменяться садами. Однако если ребенок выбывает, то на его место может претендовать кто-то другой. Мы работаем по заявительному принципу, через обращение. Родители находят такие возможности, как правило, в социальных сетях. Другой вопрос в том, что сложно найти именно подходящий вариант. Чаще всего меняются в границах одного микрорайона – 7 сад на 73, 9 на 72 и т.д. Зачастую это средняя и старшая группы.





На сегодняшний момент в очереди детей, рожденных в 2017 – 2018 годах – 3260, в 2016 – 2017 – 3836, из них часть уже ходит в сад. Родившихся в 2018 – 2019 годах 2800, однако, это количество будет меняться.

По информации управления по образованию, сейчас идет выдача направлений на осень. Если ребенка надо отдать в сад прямо сейчас, тут могут предложить только варианты на улицах Сикорского, Заводской, Пионерской. С сентября вполне возможно появятся места на Востоке или в центре.

– Кроме того, мы руководствуемся решением администрации Московского района Бреста, которое предусматривает первоочередное право получения места в саду штатным сотрудникам дошкольных учреждений, конечно же, детям-инвалидам, детям-сиротам, членам одной семьи, это значит, что мы не разделяем братьев и сестер, – рассказал начальник управления по образованию администрации Московского района Виталий Щерба. – Есть в нашем районе еще усыновленные дети, если родители обращаются, то идем навстречу. Такие вопросы решаются на личном приеме. Опять же все это осуществимо при наличии мест и не в ущерб очереди.