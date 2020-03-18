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Цены на сахар в Беларуси будут регулироваться государством до 2021 года

18.03.2020 13:12 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Как отметили в ЕЭК, ранее в соответствии с договором о ЕАЭС в Беларуси с 1 января по 30 марта было введено госрегулирование. Установлены предельные минимальные цены на производимый (ввозимый) и реализуемый в Беларуси сахар, а также предельные максимальные торговые надбавки к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%.

Госрегулирование ввели из-за ухудшения эффективности работы организаций сахарной отрасли Беларуси в связи с перепроизводством белого сахара в странах Евразийского экономического союза и на мировом рынке.

Благодаря принятым мерам удалось стабилизировать ситуацию по реализации сахара белорусских производителей. Решение Коллегии ЕЭК помогает закрепить этот экономический эффект.

Введение Беларусью временного госрегулирования цен на сахар не мешает входу на рынок страны предприятий других государств и не приводит к сокращению числа субъектов рынка в целом, подчеркнули в ЕЭК.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление срока госрегулирования цен на сахар в Беларуси с 31 марта до 31 декабря 2020 года включительно. Об...
 
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