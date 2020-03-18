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Добро пожаловать! Беларусь продлевает время пребывания иностранцев до 90 дней

18.03.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с введением рядом стран ограничительных мер, связанных с въездом граждан на их территорию, в Беларуси увеличили период для пребывания иностранцев

Продлевать срок нахождения иностранцев до 90 дней, а при необходимости и на более длительное время будут подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел. 

Оформить выездную визу можно и в Национальном аэропорту «Минск». Например, если турист об отмене своего рейса узнал непосредственно по приезду в аэропорт.
 
Теги: Минск
 
 
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В связи с введением рядом стран ограничительных мер, связанных с въездом граждан на их территорию, в Беларуси увеличили период для пребывания иностранцев
 
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