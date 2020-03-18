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Ударил школьника и пошёл дальше. Действия жителя Витебска попали на камеру
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске мужчина без причины ударил в лицо подростка, переходившего дорогу.
Как
К месту происшествия незамедлительно была направлена СОГ. За несколько часов правоохранители нашли подозреваемого, им оказался безработный 56-летний местный житель.
Выяснилось, что 16 марта примерно в два часа дня фигурант пошёл в магазин за спиртным, купил три бутылки водки и направился домой. Идя по пешеходному переходу, мужчина внезапно ударил в лицо подростка, мальчик упал на дорогу. После этого подозреваемый пошёл дальше.
Задержан мужчина был по месту жительства. Сначала фигурант утверждал, что несовершеннолетний упал сам, однако
На прошлой неделе в Витебске пассажир троллейбуса напал на кондуктора.
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Новости Беларуси. В Витебске мужчина без причины ударил в лицо подростка, переходившего дорогу. Как сообщает УВД Витебского облисполкома, в милицию обратилась...
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