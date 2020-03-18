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В БЖД рассказали, как будут ходить поезда в сообщении с Россией

18.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом, до 00.00 23 марта будут следовать согласно действующему графику, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

До снятия ограничений с 20 марта отменяется поезд №64/63 Минск - Новосибирск, с 22 марта - поезда №308/307 Барановичи - Саратов, №390/389 Минск - Анапа, №236/237 Минск - Москва - Минск, №221/222 Брест - Москва и Минск - Москва.

С 23 марта не будут ходить поезда №66/65 Минск - Мурманск, №76/75 Гомель - Москва, №302/301 Минск - Адлер, №104/103 Брест - Новосибирск, №150/149 Минск - Минеральные Воды, №328/327 Минск - Казань, №134/133 Минск - Архангельск.

В БЖД напомнили, что с 18 марта до 1 мая временно ограничивается въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Беларуси, а также граждан Беларуси. БЖД убедительно просит пассажиров принимать это во внимание при планировании поездки на поезде в РФ. При этом из России граждане Беларуси могут возвращаться в страну на поезде без ограничений.

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Об изменениях в графике движения международных пассажирских поездов и порядке возврата проездных документов будет сообщено дополнительно.

Актуальную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах, с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, по телефону +375 222 39 25 47).


БелТА

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом, до 00.00 23 марта будут следовать согласно действующему графику, сообщили...
 
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