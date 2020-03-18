Хватит всем! Евроопт на 30% повысил поставки консервов, круп и туалетной бумаги

Источник материала: Myfin

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Поставки товаров в «Евроопте» начали увеличивать с начала недели. Отгрузка всего ассортимента в целом повысилась на 10-15%, а на товары повышенного спроса – 25-30%. Про запас в магазины в первую очередь завезли муку, крупы, консервы, макаронные изделия, муку, растительное масло и средства личной гигиены.



Помимо бакалеи, «Евроопт» увеличивает поставки импортных фруктов и овощей. В торговые объекты сети поставка данной продукции идёт в текущем режиме, без перебоев. А это значит, что покупатель всегда найдёт в «Евроопте» свежие овощи и фрукты.

Запасы повысили, прежде всего, в крупных магазинах – там, где формат предполагает наличие большого склада. Это касается гипер- и супермаркетов. Но больше товаров стало и в магазинах формата «у дома». Доставка продуктов осуществляется по стандартному графику, но стали больше объёмы. При необходимости ритейлер готов увеличить частоту доставки.

Торговая сеть увеличила число заказов на фоне растущего спроса. Кроме того, сформирован повышенный страховой запас на случай перебоев в поставках из-за закрытия границ с другими странами или усиления таможенного мониторинга. Ритейлер застраховался от нерегулярных поставок товаров критического импорта.

«Чтобы обеспечить спрос, мы увеличили отгрузку товаров. Можем заверить, их хватит всем. Если понадобится, мы завезем и больше – проблем с поставками нет», – отмечают в сети «Евроопт».

«Евроопт» активно взаимодействует с МАРТ и Минздравом, чтобы придерживаться последних рекомендаций по поддержанию запасов и профилактике инфекций. Перед началом смены проводится опрос сотрудников на состояние здоровья. Все помещения и склады постоянно проходят дезинфекцию и проветривание. При этом ограничен контакт с водителями, которые прибывают на выгрузку из других стран.