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Оксана Гайдук: «Нам нужны мусороперерабатывающие заводы»

18.03.2020 14:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Переработка мусора. Вот заводы по переработке: все «за» и «против» в этом плане. Я знаю, что министерство за то, чтобы были такие заводы. А как другие?

Оксана Гайдук: «Нам нужны мусороперерабатывающие заводы»

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Действительно, твердых бытовых отходов мы производим, к сожалению, больше, чем мы можем переработать на сегодняшний день. Поэтому, нам нужны мусороперерабатывающие заводы. Но мы должны просчитать всю экономику их эффективности работы, с учётом экологичности – это очень важный аспект.

Игорь Марзалюк:
Сейчас будут строить мусоросжигающие – как будет с экологией?

Оксана Гайдук:
Плохо.

Также эксперты рассказали:

– возможно ли в Беларуси сделать капремонт дома за 5 дней

– какие мобильные приложения создают для удобства жильцов

– оправдали ли себя хаус-мастера

– как решить проблему роста коммунальных отходов

– частный бизнес в сфере ЖКХ: когда появится конкуренция в маленьких городах  

Смотрите 18 марта в 20.30 на СТВ.    

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Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Переработка мусора. Вот заводы по переработке: все «за»...
 
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