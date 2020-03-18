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Оксана Гайдук: «Нам нужны мусороперерабатывающие заводы»
Источник материала: СТВ
Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Игорь Марзалюк:
Оксана Гайдук:
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Смотрите 18 марта в 20.30 на СТВ.
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Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Переработка мусора. Вот заводы по переработке: все «за»...
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