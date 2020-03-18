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Два внука Юрия Гагарина. Как они выглядят и с чем связали судьбу

18.03.2020 14:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В возрасте 85 лет скончалась вдова Юрия Гагарина – Валентина. Она вышла замуж за будущего первого космонавта в 1957 году.  

Пара прожила вместе 11 лет – до трагической гибели Юрия Гагарина в марте 1968 года. У супругов родились две дочери – Елена и Галина. О них известно больше, чем о внуках космонавта. 

Как выглядят внуки Юрия и Валентины и с чем они связали свою судьбу?     

Дочь Елены – Екатерина Караваева

Два внука Юрия Гагарина. Как они выглядят и с чем связали судьбу
Скриншот из видео Первого канала  

Родилась в Москве в 1987 году. Училась на историческом факультете МГУ им. Ломоносова. Еще во время учебы начала работать в структуре Музеев Московского Кремля, где и продолжает работать. Она является директором Департамента международной и выставочной деятельности Музеев Московского Кремля.   

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Сын Галины – Юрий Кондратчик

Два внука Юрия Гагарина. Как они выглядят и с чем связали судьбу
Фото: facebook.com/yuri.kondratchik   

Он родился в 1989 году. Мальчика назвали в честь легендарного дедушки. Юрий окончил МГУ – учился на факультете государственного управления. Живет в Хабаровске – здесь он занимает должность гендиректора аэропорта «Хабаровск». У Юрия есть сын.     

Как выглядят и чем занимаются дочери Юрия Гагарина смотрите здесь.    

Люди в материале: Юрий Гагарин, Екатерина Караваева, Юрий Кондратчик

 
 
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В возрасте 85 лет скончалась вдова Юрия Гагарина – Валентина. Она вышла замуж за будущего первого космонавта в 1957 году.   Пара прожила вместе 11 лет – до трагической...
 
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