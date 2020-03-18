Пес обиделся, что его погладили слишком мало, и решил это исправить. Посмотрите, что он сделал

Источник материала: Tut.by

Собаки могут быть очень обидчивыми, особенно когда им уделяют недостаточно внимания. Такой случай попал на видео: псу показалось, что хозяин слишком рано перестал его гладить. В итоге питомец решил исправить эту ситуацию, и у него получилось. Посмотрите, что он сделал.