Elantra сменила поколение: на рынке ТС новый седан Hyundai ожидается осенью

Источник материала: Tut.by

Как и ожидалось , сегодня Hyundai провела премьеру нового, седьмого по счету поколения седана Elantra. Эта модель является одной из рыночных опор корейского автогиганта — с 1990 года в своих шести поколениях она разошлась по миру почти 14-миллионным тиражом.





Правда, в плане внешности Elantra особо не цепляла — эту машину постоянно путают с другими моделями Hyundai. Новое же поколение, по словам создателей, «подарила модели облик четырехдверного спортивного купе» — в расчете на то, что вот теперь Elantra непременно узнают в потоке и задержат на ней взгляд.





Новый седан ниже, длиннее и шире модели предыдущего поколения: от носа до хвоста у седана насчитывается 4,65 м (+3 см), ширина достигает 1,82 м (+2,5 см), а колесная база подросла до 2,72 м (+2 см). Платформу новая Elantra делит с седаном Kia Cerato, который сменил поколение в 2018 году.





Салон Elantra — с ориентированной на водителя компоновкой под названием «иммерсивный кокон». У топовых версий — пара 10,25-дюймовых экранов под общим стеклом, однако в самых простых комплектациях для мультимедиасистемы предусмотрен дисплей диагональю 8 дюймов. В списке опций есть адаптивный круиз-контроль, атмосферная подсветка салона (можно выбирать между 64 оттенками), аудиосистема Bose с восемью динамиками и беспроводная зарядка для смартфонов.





В зависимости от рынка для новой Elantra будут доступны бензиновые атмосферные двигатели объемом 1,6 л (123 л. с.) и 2 л (149 л. с.) в связке с вариатором, а также гибридная установка с суммарной отдачей 141 л. с. и 261 Нм крутящего момента. Она состоит из работающей по циклу Аткинсона 1,6-литровой «четверки» GDI, 6-ступенчатого «робота», электромотора и блока литий-ионных батарей емкостью 1,32 кВтч.





Производство новой Elantra начнется этой осенью, продажи должны начаться до конца года. Портал Drive.ru сообщает , что одновременно с началом выпуска в США и Корее новую модель локализуют и на заводе в Калининграде.