ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Transfermarkt: Евгений Хачериди — самый дорогой игрок чемпионата Беларуси

18.03.2020 15:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Авторитетный портал Transfermarkt, специализирующийся на текущих данных трансферной стоимости футболистов профессиональных клубов всего мира, накануне старта чемпионата Беларуси обновил информацию по представителям команд этого турнира.





Самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси является украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди, оцененный в 1,75 млн евро. По полтора миллиона евро, по версии Transfermarkt, стоят его одноклубники Михаил Гордейчук, Александр Нойок, а также представитель борисовского БАТЭ Станислав Драгун.

Любопытно, что форвард брестского "Динамо" Артем Милевский оценен всего в 100 тысяч евро.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторитетный портал Transfermarkt, специализирующийся на текущих данных трансферной стоимости футболистов профессиональных клубов всего мира, накануне старта...
 
Новости дня
Новости разные
 
Elantra сменила поколение: на рынке ТС новый седан Hyundai ожидается осенью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика