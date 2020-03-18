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Последняя гречка
Источник материала: Партизан
Читательница «
18 марта. 13.20. Центр Минска
– Остались последние три пачки гречки – по 2 рубля 9 копеек. Пшенка в наличии и ценник на нее немаленький, хотя удивительно – не «королевская» ведь крупа, – комментирует снимок минчанка.
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Читательница «Салiдарнасцi» Ольга С. зафиксировала, как 18 марта днем выглядят прилавки «Белмаркета» на улице Куйбышева в Минске.
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