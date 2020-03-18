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Доллар и евро обновили на торгах исторические максимумы

18.03.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль значительно подешевел к валютной корзине. Её значение по итогам биржевых торгов в среду подскочило на 0,78%. А с начала марта валютная корзина прибавила в цене уже 1,47%.

Курс доллара взлетел на 0,0740 BYN до 2,4413 BYN/USD и в пятый раз в этом месяце обновил абсолютный максимум. Напомним, что в феврале месяце американец также обновлял свои максимумы пять раз.

С начала марта доллар США вырос на 0,2022 BYN или 9%!

Кус евро подскочил на 0,0505 BYN до 2,6840 BYN/EUR. Это максимальное значение курса евровалюты за всю историю торгов.

Курс российского рубля обвалился на 0,0338 BYN до 3,1575 BYN/100 RUB. С начала месяца сотня российских рублей обвалилась на 18 копеек, минус почти 5,5%.


Центробанк России

Неважно идут дела и у российского рубля на торгах в Москве. ЦБ РФ выставил следующие курсы основных валют на завтра:

курс доллара подскочил на 3,32 рубля до 77,2131 российских рублей
курс евро на это же время составил 84,8881 российских рублей, это на 2,58 рубля выше официального курса на сегодня.

Стоимость нефти сорта Brent на момент написания новости находится на уровне 27,80 долларов за баррель.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль значительно подешевел к валютной корзине. Её значение по итогам биржевых торгов в среду подскочило на 0,78%. А с начала марта валютная корзина...
 
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