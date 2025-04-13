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Как развивать компанию правильно и какие ошибки совершают пиарщики: новости бизнеса за 7-13 апреля 2025 года
13.04.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как перейти из ИП в юрлицо, близок ли уже новый экономический кризис и какие компании ищут инвестиции. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
С 1 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года действует упрощенный порядок перехода ИП в юридическое лицо.
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Эксперт на личном опыте рассказал,
Истории бизнеса
Николай Пасикунов начинал с обходов по квартирам, продавал подписку на видеонаблюдение «с порога», записывал отказы в блокнот и самостоятельно выстраивал процессы в нише, которая только формировалась. А потом стал соучредителем компании, которая занимается видеонаблюдением. В интервью «Про бизнес» предприниматель
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Как развивать компанию правильно и какие ошибки совершают пиарщики: новости бизнеса за 7-13 апреля 2025 года
Как перейти из ИП в юрлицо, близок ли уже новый экономический кризис и какие компании ищут инвестиции. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
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