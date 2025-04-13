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Как развивать компанию правильно и какие ошибки совершают пиарщики: новости бизнеса за 7-13 апреля 2025 года

13.04.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Как перейти из ИП в юрлицо, близок ли уже новый экономический кризис и какие компании ищут инвестиции. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

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Как перейти из ИП в юрлицо, близок ли уже новый экономический кризис и какие компании ищут инвестиции. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
 
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