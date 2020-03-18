ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

20 марта- Всемирный день здоровья полости рта

18.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>

Современные дети очень любят сладости и ни дня не могут без них. Родители, в свою очередь, редко могут им возразить. Врачи в это время бьют тревогу - бесконтрольное употребление сладкого ведет к тяжелым последствиям!

Почему детям нельзя сладкое?

Употребление детьми сладкого в неумеренных количествах может привести к следующим проблемам:

✔кариес зубов. Статистика говорит о том, что у каждого десятого ребёнка, который ест конфеты или печенье, отмечаются признаки кариеса. Для сравнения: среди детей, которые не употребляют сладости ежедневно, кариес зубов отмечается лишь в 1 случае из 100. Кстати, кариес молочных зубов не так уж и безопасен, так как при ранней потере молочных зубов впоследствии может сформироваться неправильный прикус;

✔лишний вес и ожирение, особенно если это не компенсируется двигательной активностью ребенка;

✔нагрузка на печень: она не справляется с переработкой вредных для организма веществ, отсюда возникают всякие аллергические реакции, например, диатез;

✔сахарный диабет, непереносимость некоторых видов сахарозы и т.д.


Как отучить ребенка от сладкого?

Во-первых, к сладостям лучше не приучать, чем отучить. Поэтому нежелательно иметь дома конфеты, мороженое и другие сладости. Это должно быть не ежедневной едой, а именно лакомством, например, на семейном празднике.

Во-вторых, родители часто сами приучают детей к сладкому. Говоря, «пока не съешь кашу, не получишь конфету», вы придаете особую ценность конфете. А запретный плод, как известно, сладок. Не шантажируйте ребенка сладким, это не тот случай.

Во-вторых, употребление сладостей ребенком должно быть разумно распределено: завтрак - без сладкого, обед - маленький десерт, полдник - печенье или кусочек шоколада, ужин - без сладкого.

В-третьих, правило запрещения сладостей должно быть законом. Обговорите его с родными, бабушками особенно. Ребенок должен понять ваш категоричный отказ. А крики и плач – это способ манипулирования вами. Сложнее контролировать ребенка-школьника, когда и сам может купить и сверстники угощают.

В-четвертых, в ситуации общего праздника не надо чрезмерно контролировать и запрещать ребенку не есть и не смотреть на сладости. Праздник есть праздник, позвольте веселиться и себе и ребенку.

В-пятых, вкусовые привычки формируются до пяти лет, если до этого времени не вводить в рацион малыша сладкие излишества, сладкоежкой он уже не станет.

В-шестых, прививать культуру здорового образа жизни и здорового питания. Формировать вкус к супам и кашам, овощам и фруктам; удовольствие от еды – это не только сладости. Инжир и курага, изюм и ягоды, сухофрукты и орехи – всё это вкусный и полезный десерт.

И в-последних, - Любите своего ребенка и не подменяйте любовь сладостями!


Ольга ТЕСЛЯ, 

врач-стоматолог детский филиала «Детская стоматологическая поликлиника»


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Современные дети очень любят сладости и ни дня не могут без них. Родители, в свою очередь, редко могут им возразить. Врачи в это время бьют тревогу - бесконтрольное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар и евро обновили на торгах исторические максимумы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика