20 марта- Всемирный день здоровья полости рта

Источник материала: Пинский Вестник

Современные дети очень любят сладости и ни дня не могут без них. Родители, в свою очередь, редко могут им возразить. Врачи в это время бьют тревогу - бесконтрольное употребление сладкого ведет к тяжелым последствиям!

Почему детям нельзя сладкое?

Употребление детьми сладкого в неумеренных количествах может привести к следующим проблемам:

✔кариес зубов. Статистика говорит о том, что у каждого десятого ребёнка, который ест конфеты или печенье, отмечаются признаки кариеса. Для сравнения: среди детей, которые не употребляют сладости ежедневно, кариес зубов отмечается лишь в 1 случае из 100. Кстати, кариес молочных зубов не так уж и безопасен, так как при ранней потере молочных зубов впоследствии может сформироваться неправильный прикус;

✔лишний вес и ожирение, особенно если это не компенсируется двигательной активностью ребенка;

✔нагрузка на печень: она не справляется с переработкой вредных для организма веществ, отсюда возникают всякие аллергические реакции, например, диатез;

✔сахарный диабет, непереносимость некоторых видов сахарозы и т.д.





Как отучить ребенка от сладкого?

Во-первых, к сладостям лучше не приучать, чем отучить. Поэтому нежелательно иметь дома конфеты, мороженое и другие сладости. Это должно быть не ежедневной едой, а именно лакомством, например, на семейном празднике.

Во-вторых, родители часто сами приучают детей к сладкому. Говоря, «пока не съешь кашу, не получишь конфету», вы придаете особую ценность конфете. А запретный плод, как известно, сладок. Не шантажируйте ребенка сладким, это не тот случай.

Во-вторых, употребление сладостей ребенком должно быть разумно распределено: завтрак - без сладкого, обед - маленький десерт, полдник - печенье или кусочек шоколада, ужин - без сладкого.

В-третьих, правило запрещения сладостей должно быть законом. Обговорите его с родными, бабушками особенно. Ребенок должен понять ваш категоричный отказ. А крики и плач – это способ манипулирования вами. Сложнее контролировать ребенка-школьника, когда и сам может купить и сверстники угощают.

В-четвертых, в ситуации общего праздника не надо чрезмерно контролировать и запрещать ребенку не есть и не смотреть на сладости. Праздник есть праздник, позвольте веселиться и себе и ребенку.

В-пятых, вкусовые привычки формируются до пяти лет, если до этого времени не вводить в рацион малыша сладкие излишества, сладкоежкой он уже не станет.

В-шестых, прививать культуру здорового образа жизни и здорового питания. Формировать вкус к супам и кашам, овощам и фруктам; удовольствие от еды – это не только сладости. Инжир и курага, изюм и ягоды, сухофрукты и орехи – всё это вкусный и полезный десерт.

И в-последних, - Любите своего ребенка и не подменяйте любовь сладостями!





Ольга ТЕСЛЯ,

врач-стоматолог детский филиала «Детская стоматологическая поликлиника»



