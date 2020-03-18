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Эксперт: это не конец, доллар и евро будут расти и дальше
Источник материала: Myfin
– В среду 18 марта на торгах было очередное заметное движение валют.
В основе этого движения было очередное падение российского рубля, которое, в свою очередь, было вызвано новыми минимумами цен на нефть.
Стоимость
Но этим ситуация на сегодняшних торгах не исчерпывается. Рост доллара и евро перевесили падение российского рубля. Стоимость валютной корзины выросла на ощутимую величину – на 0,78%. Это достаточно заметное дневное движение.
Можно говорить уже, что заметно и снижение самого белорусского рубля.
Кстати говоря, по итогам сегодняшних торгов и доллар, и евро, и валютная корзина обновили максимумы с начала года. А российский рубль обновил минимумы.
Что можно прогнозировать на ближайшее время?
Вероятнее всего дальнейшее снижение стоимости нефти. Это будет приводить к росту доллара относительно российского рубля.
В свою очередь это будет приводить к тому, что по отношению к белорусскому рублю доллар и евро продолжат свой рост, а российский рубль продолжит снижение. При этом может продолжить дорожать валютная корзина.
То есть через снижение предложения валюты на рынке мировой экономический кризис уже будет непосредственно на себе ощущать белорусский рубль.
Источник: Myfin.by
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