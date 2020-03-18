Эксперт: это не конец, доллар и евро будут расти и дальше

– В среду 18 марта на торгах было очередное заметное движение валют. Доллар вырос за день на 3,13%. Евро вырос на 1,92%. А российский рубль снизился на 1, 06%.

В основе этого движения было очередное падение российского рубля, которое, в свою очередь, было вызвано новыми минимумами цен на нефть.

Стоимость нефти марки Brent , в ходе сегодняшних торгов, опустилась ниже 29 долларов за баррель. Это минимум с января 2016 года. Соответственно и доллар, и евро по отношению к российскому рублю также торгуются сегодня на уровнях начала 2016 года.

Но этим ситуация на сегодняшних торгах не исчерпывается. Рост доллара и евро перевесили падение российского рубля. Стоимость валютной корзины выросла на ощутимую величину – на 0,78%. Это достаточно заметное дневное движение.

Можно говорить уже, что заметно и снижение самого белорусского рубля.

Кстати говоря, по итогам сегодняшних торгов и доллар, и евро, и валютная корзина обновили максимумы с начала года. А российский рубль обновил минимумы.

Что можно прогнозировать на ближайшее время?

Вероятнее всего дальнейшее снижение стоимости нефти. Это будет приводить к росту доллара относительно российского рубля.

В свою очередь это будет приводить к тому, что по отношению к белорусскому рублю доллар и евро продолжат свой рост, а российский рубль продолжит снижение. При этом может продолжить дорожать валютная корзина.

То есть через снижение предложения валюты на рынке мировой экономический кризис уже будет непосредственно на себе ощущать белорусский рубль.