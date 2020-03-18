Новые деньги появятся в Беларуси уже на следующей неделе

Нацбанк решил ввести обновленные купюры в 20 и 50 рублей своим постановлением №74 от 13 марта.





"Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 белорусских рублей 2020 года выпуска будут введены в обращение с 23 марта 2020 года. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 марта 2020 года №74 в рамках проводимых мероприятий по замене выводимых из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса находящихся в обращении банкнот", - сообщили в Нацбанке.





Как добавили в регуляторе, у банкнотах усилен защитный компонент: за счет дополнительного водяного знака, более широкой защитной нити, для 50 белорусских рублей – и изображением с цветопеременным эффектом.





Например, с банкнот исключен реквизит "Старшыня Праўлення" и факсимилие экс-главы Нацбанка Петра Прокоповича. Также "приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия".





Вместо "2009" в выходных данных купюр указаны "2020". Исправлена и ошибка: "ПЯЦЬДЗЕСЯТ" на соответствующей банкноте заменена на "ПЯЦЬДЗЯСЯТ". Напомним, вариант "пяцьдзесят" стал ошибочным после введения новых норм белорусской орфографии и пунктуации, однако выпущены в оборот в 2016 году были купюры с подобной ошибкой.





Банкноты образца 2009 года, подчеркнули в Нацбанке, останутся законным платежным средством.







