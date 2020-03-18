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Минжилкомхоз: «Собрание по капитальному ремонту жилого дома должно производиться до начала его обследования»
Источник материала: СТВ
Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Поэтому, повторюсь опять же, на уровне постановления правительства это решено. То есть предусмотрено, что на сегодняшний день собрание по капитальному ремонту жилого дома должно производиться до начала его обследования, чтобы потребитель мог прийти, сказать, что – вот у меня конкретно в жилом помещении или конкретно в отношении жилого дома есть такая проблема – прошу обратить на неё внимание либо провести там какие-то инструментальные замеры. Эта проблема решается. Но, ещё раз повторюсь, исполнительская дисциплина на местах иногда оставляет желать лучшего, и приходится вмешиваться даже на уровне министерства, для того чтобы те или иные вопросы урегулировать.
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Смотрите 18 марта в 20.30 на СТВ.
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Минжилкомхоз: «Собрание по капитальному ремонту жилого дома должно производиться до начала его обследования»
Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Капитальный ремонт – тема весьма болезненная. Обычно...
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